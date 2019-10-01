【10.1遊行】黃大仙示威者中彈爆眼　防暴警施放催淚彈　警拘多人

反修例示威浪潮持續，多區均有市民聚集及參與于示威活動。今日（10月1日）九龍區集會地點黃大仙廣場對開位置，有數十名防暴警員戒備，現場警員手持長槍及長盾。其間防暴警「拉人」高舉藍旗，亦有示威者「拆竹支」堵路，防暴警突然向前衝，示威者隨即退後。至下午約二時，警方施放催淚彈驅散示威者，其後再次舉起黑旗，防暴警員突然拘捕多人。至下午三時許，一批示威者衝到黃大仙消防局對出，向警車擲磚。警方宣佈黃大仙警署報案室暫停服務，並警告示威者停止違法行為。 【15：50】黃大仙龍翔道有示威者中彈爆眼。 【15：35】黃大仙有示威者擲汽油彈，防暴警施放多枚催淚彈驅散。

警方多次高舉黑旗 兩旁站有街坊

至下午約3時5分，黃大仙廣場對開位置，有示威者向前衝，之場防暴警員施放催淚彈及後向退。約下午3時20分，黃大仙雙鳳街對開接近民居位置，警員高舉黑旗及施放催淚彈。黃大仙雙鳳街對開近200名示威者聚集，他們在馬路中心築起路障，現場有示威者收集催淚彈罐。

至下午三時許，蒲崗村道行人天橋上散大量溪錢，示威者重回彩虹道設路障。至3時43分，黃大仙龍翔道對開位置，警員再施放數發催淚彈。防暴警察向龍翔道對出舉黑旗，並發數發催淚彈。

黃大仙防暴警施放催淚彈。（李智智攝）

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示威者「拆竹支」堵路

至下午約1時35分，黃大仙防暴警員高舉藍旗，警告集會是違法行為，要求在場人士離開，否則警方會使用武力。現場可見，示威者兵分兩路散開，一部份人前往竹園方向，另一批人則向消防局方向。其間防暴警員向竹園方向推進。至下午約1時45分，黃大仙道有示威者「拆竹支」及堵路，多人打開雨傘，並將多條竹支放在行車線上堵路。

警方高舉黑旗 施放催淚彈驅散

其後，示威者步行至沙田坳道小巴站，防暴警員再次到場戒備，目前示威者與警方距離近一百米對峙。位於黃大仙沙田坳道的防暴警向前衝，示威者向後退時，有人旁邊籃球場前台，擲下竹枝及雪糕筒，示威者退至約一百米外位置對峙。至下午二時許，示威者在場挖磚，警方高舉黑旗，之後施放催淚彈驅散示威者。黃大仙蒲崗村道有樓上居民，於單位內叫鬧警察，防暴警不停叫「你落黎啊X頭！」

防暴警員制服多人

至下午2時23分，黃大仙沙田坳道有一批示威者往龍翔道前進。警方再次發射催淚彈驅散人群，現場消息指警方無舉旗。至接近下午三時，黃大仙防暴警員突然拘捕多人，據了解當時有一班身穿黑衣的市民，在防暴警員前面經過，其間有警員手持盾牌丁及警棍衝上前，並將多人制服。其後沙田坳道對開位置，警員再次發放催淚彈。附近的竹園停車場天台，有示威者拋下雜物及玻璃，大部分防暴警員上車離去。

黃大仙警署報案室暫停服務

警方發新聞稿指，警告黃大仙區示威者停止違法行為。 大量激進示威者於黃大仙龍翔道堵路，癱瘓交通。警方指出，多次警告示威者停止違法行為無效，因應現場情況，防暴警察已施放催淚煙，使用適當武力驅散示威者。警方呼籲在場人士及附近街道的市民立即離開。警方也提醒附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶，並留在室內安全地方。另外，黃大仙警署報案室服務暫停，警方呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供的緊急服務。

（李智智攝）