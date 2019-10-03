港大畢業生議會將召特別大會　關注組呼籲通過促林鄭月娥離任校監

反修例風波持續4個月未有平息。港大校友關注組今日(3日)呼籲校友教員出席本月19日，港大畢業生議會舉行的特別會員大會，大會將討論「要求行政長官林鄭月娥辭任校監一職」及「校方管理層應支援因參與反修例運動而受傷或被捕的港大學生」兩項議案。 港大校友關注組副召集人麥東榮指，即使議案通過，對林鄭月娥辭任校監仍不抱期望；而針對近日事件，校方應主動積極為學生提供各方面支援。

港大校友關注組今日舉行記者會呼籲校友教員出席10月19日特別會員大會。（羅君豪攝）

反修例風波持續4個月未有平息，港大校友關注組今日(3日)舉行記者會，呼籲校友教員出席本月19日香港大學畢業生議會的特別會員大會，大會將討論「要求行政長官林鄭月娥辭任校監一職」及「校方管理層應支援因參與反修例運動而受傷或被捕的港大學生」兩項議案。

港大校友關注組批評，行政長官林鄭月娥在反修例運動中犯下嚴重錯誤，漠視主流民意，並縱容警方使用過分武力。而行政長官林鄭月娥身兼港大校監一職，擁有委任校委會出席及6名成員的權力。港大校友關注組對其在維護港大長遠利益的前提下，是否仍有行使校監權力已經「毫無信心」。

特別會員大會將處理「校方管理層應支援因參與反修例運動而受傷或被捕的港大學生」的議案。（羅君豪攝）

港大校友關注組召集人、立法會教育界議員葉建源指，特別會員大會所通過的議案對港大校方並無約束力，但港大畢業生議會仍是校方重要的諮詢組織。



關注組成員張韻琪：校方應提供明確支援 並對保障求助學生私隱



港大校友關注組成員張韻琪批評，校方至今仍未為學生提供明確支援。她指，校方應主動積極為學生提供各方面支援，包括情緒支援；同時彈性處理學生因示威活動而缺席。而校方支援的渠道應清晰明確，對求助學生的資料應保密，讓學生能安心求助。

張韻琪又指，香港大學校長張翔在過往數次聲明中均以譴責暴力為主， 她對此表示失望。她期望，張翔可效法曾任北京大學校長的蔡元培，在處理學生運動時，做一個有承擔和遠見的領導者。

港大校友關注組副召集人麥東榮指，即使議案通過，對林鄭月娥辭任校監仍不抱期望。（羅君豪攝）

關注組副召集人麥東榮：對林鄭月娥辭任校監不抱期望

港大校友關注組副召集人麥東榮指，即使議案通過要求林鄭月娥辭任校監，仍預計她「一定唔會辭任」但關注組仍會表態；他又指，若多數校友均要求港大校方為學生提供支援，而校方仍因沒有用積極方式處理或表態，即代表校方「與校友對香港大學既預期有比較大既差距。」

香港大學畢業生議會所召開的特別會員大會，將於本月19日上午9時半至中午12時半，於香港大學許磐卿講堂進行討論及投票。