【逃犯條例】港大副教授傅景華：虛假訊息廣傳　倡全面獨立調查

反對修訂《逃犯條例》風波持續，網上經常有不同消息流傳，如有網民堅持8.31事件太子站中有人死亡等，惟警方、消防處及醫管局已一再否認，直斥網民造謠。 香港大學新聞及傳媒研究中心副教授傅景華今日（28日）不點名批評早前有前高官兼行政會議成員，公開引述朋友間的流言，有意無意間中傷運動參與者，但竟拒絕提供證據，認為其言論屬子虛烏有。他認為以上事件為「後真相」例子，要求政府進行全面的獨立調查，剖釋這場社會運動的成因及責任誰屬。

8月31日警方進入太子站進行拘捕，事後網上流傳站內有人死亡。（資料圖片／余俊亮攝）

暗批一位前高官兼行政會議成員發放謠言

傅景華表示，過去的數個月，每天都有未經證實便廣泛流傳的消息在社交媒體上散播，更遺憾的是，愈有權勢愈有社會地位的人，竟然也是道聽途說的源頭，甚至可能是故意發放虛假資訊，傷害跟自己政見不同的人士。他批評是該位前高官兼行政會議成員對事實的真偽漠不關心，毫不理會詆毀他人造成的傷害。

另外，他又指，中文大學9月初的民調指有近半受訪者予以香港警察的信任為0分，若計0至3分，說得上大半香港市民不信任警察。在這情況下，雖然沒有任何充份證據證明8.31太子站中有人死亡，不少人仍流傳消息，並認為只是警方極力隱瞞云云。他指無論政府、警方及醫護不斷否認，也未能平息公眾的懷疑，相反事件不斷發酵，只要出現任何風吹草動，例如在某處發現屍體，公眾就會聯想到與警察暴力有關。

傅景華認為需要全面的獨立調查，剖釋這場社會運動的成因及責任誰屬。（資料圖片）

「後真相」蓋過「客觀事實」判斷 更需獨立調查

傅景華認為以上事件屬「後真相」，即個人情緒和價值觀已較分析「客觀事實」更容易影響人的判斷，而形成原因包括失實訊息、圍爐取暖和先入為主。傅認為虛假訊息的流傳已經影響了香港各方面，故需要一個全面的獨立調查，鉅細無遺的剖釋這場社會運動的成因及誰要負上責任，調查範圍要包括政府、示威者、警察、媒體及鄰近和其他國家的干預行為。

傅景華認為「後真相」泛濫，更顯需要全面獨立調查，鉅細無遺的剖釋這場社會運動的成因及誰要負上責任。（資料圖片）