台北經濟文化辦事處澄清︰港人赴台網上申簽證措施不變

台北經濟文化辦事處今日（3日）發新聞稿指，近來接獲香港市民查詢，「港澳居民申請臨時停留許可(網簽)申請書」的網上服務是否有所調整，台辦事處澄清，相關入境規定並未有調整，持有香港特區護照或英國國民海外護照（BNO）的香港居民，只要是在香港出生、或持有有效入出境許可證、或曾經許可以香港居民身份，且進入台灣地區者，都可透過網路免費申請入台證。

持有香港特區護照或英國國民海外護照（BNO）的香港居民，只要是在香港出生、或持有有效入出境許可證、或曾經許可以香港居民身份，且進入台灣地區者，都可透過網路免費申請入台證。（資料圖片）

就近日有傳言指，如果香港居民持有外國護照，就不能透過網簽申請赴台灣，台北經濟文化辦事處今日（3日）澄清，持有香港特區護照或英國國民海外護照（BNO）的香港居民，只要是在香港出生、或持有有效入出境許可證、或曾經許可以香港居民身份，且進入台灣地區者，都可透過網路免費申請入台證，停留時間為30天。相關入境規定並未有調整，歡迎赴台灣旅遊。

另外，再次提醒，持有免費網簽的香港居民，入境台灣須備妥有效期3個月以上的香港特區護照，或英國國民海外護照及訂妥機票或船票。