【逃犯條例】居港內地人發布反修例言論　被熟人截圖扣帽子舉報

反修例風波持續數月，香港也成為風口浪尖的話題。繼內地網民列出要清算的「港獨藝人名單」後，居港的內地人也成為新的批鬥目標。內地社交媒體上出現數量不少的貼文，貼上居港內地人參與合法遊行、同情港人、譴責警察暴力等言論，再扣上「港獨分子」帽子，更公開起底他們及家人的姓名、職業、相片、電話號碼。 有居港內地人接受《香港01》記者訪問，直言遭熟人將網上言論截圖及轉發到內地網站，要連夜註銷facebook，及清理微信聯絡人：「我曾經很相信別人的誠信，但現在不了，防人之心不可無。不過我不會因為怕就不做事，該做的還是要做。」

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發布涉港言論遭熟人起底 扣港獨帽子

在港讀碩士的博仁（化名），和被內地網民起底的受害者之一。他接受《香港01》記者電話訪問，稱6月以來一直非常關注香港的事態發展，自己亦參與了多場獲得不反對通知書的遊行示威，亦曾經到休息站做義工，幫助有需要的人。他稱從未有衝擊行為，亦從未被捕。一直貼身香港的社會運動，他亦有很多感慨，在facebook上他時常分享一些本港傳媒的報道，亦會發布一些自己的看法，包括譴責警方的暴力、斥責政府漠視民意等等，但從未表示支持港獨。

然而在8月中旬，他facebook上的言論遭一名內地朋友截圖，並轉發至有數百人的微信群組中，之後被扣上「港獨分子」、「不愛國、分裂國家」、「破壞國家」等帽子。

反修例的示威遊行中，不乏內地人和新移民身影。圖為6月9日民陣遊行，來自上海教大講師黎明，與其他新移民一同遊行。（資料圖片 / 慈美琳攝）

連夜註銷facebook帳號 清理微信聯絡人

博仁得知自己被起底時，感到十分害怕，他連夜註銷了自己的facebook帳號，並將微信內的個人資料全部刪除。他自言已非常小心謹慎，想不到被熟人出賣。

經過這件事的博仁顯得有些沮喪，不敢再在微信上透露絲毫自己的立場，「但總要有一個可以說話的地方吧。」新註冊的facebook帳號上，他沒有填寫任何履歷資料，名字也選用了葡文字符，相信是為了增加搜索的難度。在個人簡介上，他寫道：「祖國來了，快逃哇！」

微博「大V」鼓勵舉報

博仁的故事並非單一例子，在微博和內地的社交網站上，不乏居港內地人，因為發表過譴責警察暴力、反對政府或同情港人的言論，被扣上帽子，甚至家人相片、全名和電話號碼都被起底。

在微博的「祖國反黑」超級話題下面，網友貼出大量「活捉黃屍」、「蟑螂清單」、「掛港獨」的貼文。例如貼文中不僅公布在港內地人在社交媒體上的言論，亦有姓名、教育、職業等資料，大多數更要求其他網友一起參與「舉報」；而亦有微博「大V」接受網友的投稿，貼文往往會有上千至上萬的轉發量。

舉報引發「寒蟬效應」

這樣的舉報也引發了「寒蟬效應」，博仁表示今後說話、做事都要小心翼翼，「本以為大家都是君子坦蕩蕩，但就是有人不夠君子。我曾經很相信別人的誠信，但現在不了，防人之心不可無。不過我不會因為怕就不做事，該做的還是要做。」