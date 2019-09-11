【逃犯條例】內地網上只容一種聲音　民眾難汲取歷史教訓

內地嚴控新聞報道和輿論方向，社交媒體亦要與官方報道口徑一致，過去三個月，微博、微信刪除大量與香港反修例示威有關的帖文，曾來港親身採訪的專欄作家，亦因發布過遊行相片被公安約談。有內地新聞工作者向《香港01》透露，除非獲所屬機構派到香港採訪，否則近三個月不能私下來港。學者分析，在社交網站只容許一面倒的聲音，長遠令內地民眾不能在新聞和歷史中汲取教訓，更可能令用於抹黑的「假現實」自我實現。

內媒喧囂系列

（一）內媒報道的沉默與喧囂 學者：激起民族情緒嚴防效仿

（二）內地網上只容一種聲音 民眾難汲取歷史教訓

7月21日，深圳專欄作家、中山大學博士陳純來港參加新聞界靜默遊行，在內地被標籤為「港獨」，被公安約談。（資料圖片）

內地傳媒工作者：赴港旅遊須領導批准

內地的新聞傳媒均由官方控制，一名不願具名的內地傳媒工作者向《香港01》記者表示，從6月開始，其所屬的傳媒機構已下令，到香港旅遊要經領導批准，不能私自到香港，亦被警告不能隨便在網上發表與香港有關的消息。他認為，內地傳媒派到香港前線採訪的記者均是「根正苗紅」，因為擔心報道犯政治錯誤。

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專欄作家來港出席新聞界遊行後 被公安約談

官方記者不能擅自來港採訪，自由撰稿人來香港亦可能惹麻煩。廣州中山大學哲學博士、專欄作家陳純，7月14日來港參加「新聞界黑衣靜默遊行」，並將相片發布到微信朋友圈。不過很快他的相片就被人截圖和被貼上「港獨博士」等標籤發到微博，大批網民湧入留言、謾罵，甚至威脅要禍及其家人，他亦因此被內地公安約談。

陳純接受《香港01》記者訪問時表示，他在公安局十多個小時，公安複製他手機內的文件，要查問他參與遊行的細節，與誰一齊去，是否涉及暴力衝擊等。當日的新聞界遊行獲得警方不反對通知書，並無任何衝擊，但陳純認為，公安似乎在找他支持港獨的證據，「若整場運動被定性為『港獨』，我很可能會被『連坐』，到時但凡任何偏向香港的聲音，全部都要『處理』。（公安在）找一些殺雞儆猴的，我現在福禍難料。」

近月狂刪涉港帖文

香港大學新聞及傳媒研究中心副教授傅景華2012年前創立「微博視野」計劃，追蹤超過10萬個微博帳號和兩千多個微信公眾號，分析被刪除的帖文和新聞。他發現近月大量關於香港的帖文被刪，即使與反修例無關亦不能倖免。如8月10日一篇《往事回首：我絕不相信香港人是壞人》文章，僅回顧香港人在2008年汶川大地震中捐款最多，呼籲大眾不要污衊香港青年，最終被刪。

傅景華亦發現，太激進的文章亦會被刪，如8月12日一篇《香港阿sir，撐你到底！我們向香港暴徒秋後算帳的日子快到了！》在發布後不久，便遭到刪除。他認為類似想要「教訓一吓香港人」的文章，會令內地民情升溫得太高。

閭丘露薇：內地不容討論中獲取資訊

香港浸會大學新聞系助理教授、前鳳凰衛視全球新聞總監閭丘露薇在微博擁有近800萬追隨者，她說以前微博在某種程度上主導了社會議題的「議程設置」，但現在她已不能如從前一樣暢所欲言。

她曾試圖在微博貼出一些「另一邊的聲音」，特意選擇親建制港媒的新聞報道，但仍被刪帖，「官方不希望人們討論，所有人只能跟着官方口徑。內地的民意未必影響到香港的運動，但香港的事件或許會讓他們看到希望，這是中央政府最不想看到的。」

現時閭丘露薇的微博有專人手動篩查，即使有網民將她在Twitter或Facebook的言論搬到微博，繼而質疑她的立場，亦會被刪除，「儘管他是支持國家的，但是那些言論裏透露了太多關於香港正在發生的事情的信息，這也是中央不想讓民眾看到的。」

《環球時報》總編輯胡錫進承認，內地有嚴格的互聯網管理制度，目的是要防範香港的混亂傳染到內地去。他坦言不少內地人像他一樣，會翻牆上網，直言只是看，但不發表言論，不會有什麼後果。

每年六四都是內地網站重點監控時刻，不容討論。學者認為人民不認識歷史，難以汲取教訓，容易重蹈覆轍，例如會輕易說出動解放軍鎮壓，卻不知道出兵的後果。（Getty Images）

自我審查留言 難評估內地民意

大眾傳播理論中有「沉默的螺旋」概念，即少數派的聲音會愈來愈小、多數派的聲音則變大，內地嚴控輿論，近年更有不少以言入罪的例子。傅景華說，內地網上的「憤青」、「小粉紅」，都是講得最大聲的人，他相信不少內地年輕人翻牆上網接觸到其他聲音，有不同想法，只是不敢出聲。

閭丘露薇亦認同，不信任官方的民眾也未必敢發聲，因而難以估計內地的民意，未必對官方塑造的「暴力顏色革命」照單全收，「有思考能力的人就會問，為什麼有些聲音你永遠聽不到？但有些描述卻永遠可以暢通無阻？」 她覺得，當新聞和歷史被刪除，民眾和政府以為不存在就不會警覺，可能重蹈覆轍，例如內地民眾不知道六四事件的前因後果，就會輕易說出「派解放軍到香港」的話，但這些人完全不知道派軍隊的嚴重性，若決策者亦不知道歷史，則更危險，會造就更多悲劇。

用一些手段塑造一個「假現實」扣帽子，亦可能因此自我實現。閭丘露薇舉例，是次用來質疑反修例運動的「港獨」標籤，最初是官媒在2014年為了打壓反對派而塑造出來的概念，到2015年時任特首梁振英在《施政報告》中批評港大《學苑》的文章《香港民族論》才讓社會廣泛認識，但到了2016年的立法會補選中，真的出現了港獨主張的候選人，到今日「港獨」一詞已廣泛出現在傳媒報道中。

內地有嚴格的互聯網審查，學者指，在現時政治氣氛下，民眾不敢發聲。（資料圖片 / 羅君豪攝）

上文節錄自第179期《香港01》周報（2019年9月9日）《社交網只容一種聲音 民眾難汲取教訓》。

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