瑪麗男護士錯誤拔喉致病人亡　不專業行為罪成判除牌5個月

瑪麗醫院深切治療部男護士何諾晞，於2016年5月沒有按照專業指引，在83歲男病人祁枝仍處於坐姿時，為他拔除血液透晰導管，導致病人出現血管空氣栓塞，3日後死亡。護士管理局今日（3日）就此案件展開紀律聆訊。何諾晞被控兩項不專業行為罪成，他承認控罪，判除牌5個月。 何諾晞在聆訊中5度鞠躬，以護士及基督徒身份分別向死者家屬、醫院上司、同事、在場律師及委員會成員們道歉，對於為他們構成麻煩感到抱歉。

死者的兒子祁志輝（中）及媳婦聯同社區組織協會幹事彭鴻昌（左）出席聆訊。（李恩慈攝）

控方陳詞透露，2016年5月27日，83歲病人祁枝因心肌梗塞入住瑪麗醫院深切治療部，被告為病人拔除頸部三腔血液透析導管時，未有按照指引將病人姿勢放成「頭低腳高」，反而在他仍處於坐姿時拔喉，導致病人10分鐘後出現血管空氣栓塞，心臟一度停頓3至5分鐘，並在3日後死亡。

控方指控被告犯兩項不專業行為，包括未能在執行實務時確保個人安全，因未有根據拔除中央靜脈導管的標準做法，為病人拔除導管，從而增加空氣栓塞的風險；以及未有對個別護理有關的判斷及做法作出交代，未有意識到拔除導管與發生血管空氣栓塞有關的風險。雙方早前已簽署承認事實書，被告今日亦承認控罪。

護管局：案情反映被告無意識到血管栓塞風險

護管局判詞指出，綜合案情及證供，被告為祁枝拔除導管時，祁枝並非處於平躺「頭低腳高」的標準姿勢，反映被告沒有意識到出現血管栓塞的風險，行為低於執業護士專業水平，判處兩項不專業行為。

瑪麗醫院深切治療部男護士何諾晞（右）被控兩項不專業行為。（李恩慈攝）

辯方律師求情時說，被告百分百承認錯誤，認同自己的知識不足，深深感受到死者家人的悲痛。何諾晞在聆訊中5度鞠躬，以護士及基督徒身份分別向死者家屬、醫院上司、同事、在場律師及委員會成員們道歉，對於為他們構成麻煩感到抱歉。

辯方律師說，祁枝在瑪麗醫院深切治療部留院期間，被告有考慮到他的狀況，並為他的利益著想，又引述當時的醫療紀錄聲稱，祁枝臥床時，持續出現掙扎及混亂情況，而「坐喺到個人寧靜好多」；被告擔心他在拔管時掙扎可能有危險，故安排為他坐著拔管，以致事故發生。

死者家屬不接受被告道歉，質疑他非出自真心。（李恩慈攝）

辯方律師亦提到，被告在事故發生後深受打擊和壓力，但也沒有放棄繼續進修護理知識，於過去三年分別完成護理學碩士學位及深切治療部護理文憑，可見他對護理工作充滿熱忱。

另外，辯方律師呈上6封來自被告的同學、妹妹及同事等的求情信。被告的同事丘小姐則表示他在高壓環境工作，依照對所有病人抱最大的耐性和愛心。而瑪麗醫院深切治療部部門主管陳醫生在信中稱，有可能需要考慮死者的其他病症，「被告涉及的事故有多大程度導致病人死亡，實在值得考慮。」

辯方律師表示，被告有深切反省及嚴厲提示自己，而且已接受醫管局處分，現已適宜繼續執業。被告已被調配到葛量洪醫院心臟科普通病房工作1年，即將轉到葛量洪醫院心臟科加護病房繼續工作。

護士管理局聆訊委員會主席羅鳯儀指出案情非常嚴重，但判決需考慮多項因素。（李恩慈攝）

護士管理局委員會主席羅鳯儀宣讀判詞時說，這次事件嚴重，而考慮到被告在事故後進修、改過、上司評估表現良好，終判決除牌5個月。護士管理局明天會向被告發出正式信件，生效期在28日上訴期後開始。

死者兒子祁志輝及媳婦在聽判詞後表現頗為激動，直指被告「為咗求情判輕啲，屈我爸爸喺病床掙扎、混亂，講到好嚴重。」二人不接受被告在聆訊時的道歉，質疑他並非出自真心，「隔咗三年，見過咁多次都無同我地道過歉，唔覺得佢有悔意，喺到做show。」祁志輝表示，不太介意判決結果，亦不會再向被告追討賠償，現對事件告一段落感到放鬆。