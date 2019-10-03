【9.29衝突】3被告出院上庭　社工許麗明投訴被綑手5小時

市民周日（29日）發起「全球反極權」遊行，96人被指於當日在金鐘一帶參與暴動，遭起訴暴動罪，另社工許麗明被控襲警。女社工及另2名被告今（3日）被押至西九龍裁判法院提堂。他們暫時毋須答辯，押後至12月23日再訊，以待警方再作調查。3人獲准保釋，期間須守禁足令並不得離港。許麗明表示被捕後遭警方以索帶綑手逾5小時，現仍會覺麻痺，醫生指她神經線受損。

社工許麗明稱被捕後被綑手5小時，現時仍覺麻痹。(林樂兒攝)

有被告右腳打石膏

929金鐘衝突分2案提告，4名被告昨天因留醫而缺席提堂。被告樊耀淦（28歲）、許麗明（50歲，社工）及陳澍峰 （20歲，大專學生）今日出院，其中坐著輪椅的陳由復康巴士送抵法院，其右腿裹著軟石膏，左手紮上手掛，右手腕亦纏有繃帶。

在醫院被警方強迫拍照

樊投訴凌晨在醫院遭警方強迫拍照，許亦指警方拖延就醫及見律師。主任裁判官羅德泉批准3人以1000至5000元保釋，期間須交出旅遊證件、不得離港，並禁足金鐘新政府總部一帶。如被告需往金鐘諮詢法律意見或乘車經過，則可進入該範圍。

許稱仍覺手部麻痺

香港社會工作者總工會總幹事許麗明辦完保釋手續後，於庭外指被捕後遭警方以索帶長時間綑手，以致手掌冰冷，警員見到不妥才願意鬆綁。她現時仍會覺麻痺，醫生認為她神經線受損，何直指警方把她當作物件看待。

樊及陳分別被控於今年9月29日在金鐘夏慤道一帶及金鐘道一帶，連同不明人士參與暴動。許被控於金鐘道襲擊執行職責的警務人員莊的朗。

案件編號：WKCC3971-2/2019