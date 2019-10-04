【禁蒙面法】中產「烽煙」稱無阻戴面具遊行　灣仔街坊力撐防擾民

反修例風波持續，政府擬引用1922年訂立的緊急法，訂立《反蒙面法》，料行會最快今日拍板。 不少聽眾今（4日）致電港台《千禧年代》表達憂慮及意見，有中產認為，《反蒙面法》不會阻撓其遊行決心，日後亦會帶面具示人，以捍衛自由，又批評主要推手民建聯漠視選民聲音，促行會三思，以智慧解決政治問題；亦有聽眾認為，禁止蒙面，無助制止暴力，反侵害市民和平示威權利，亦有人擔心一旦啟用《緊急法》，會陸續有來。 另一邊廂，有市民支持盡快立法，批評示威者的破壞行為有恃無恐，造成擾民。

連串示威衝突中，有不少示威者蒙面。（資料圖片）

行會今日召開緊急行政會議商討訂立《反蒙面法》事宜，禁蒙面法推動組召集人葛珮帆於《千禧年代》表示，暴亂情況愈來愈嚴重，有人聲言要殺警察，街坊亦投訴外出沒有免於恐懼的自由，一直要求政府用各種切實可行措施止暴制亂。

法律界立法會議員郭榮鏗表示，推《禁蒙面法》不會令示威者卻步，更把民情拉緊，亦擔心引用《緊急法》不會只停留在訂立《禁蒙面法》，而會進一步延長扣留時間、取消區議會選舉等。

不少聽眾「烽煙」發表意見，自稱中產的陳小姐反對訂立《反蒙面法》，她指，自己以往一直是民建聯支持者，惟該黨漠視選民聲音，言論本末倒置。她又稱，全世界目光注視本港，盼行會能夠三思，以較有智慧方法解決政治問題。她又表明，即使《反蒙面法》生效後，仍會帶面具，「我都會照出來遊行，捍衛我的自由」。

聽眾姚圥生同樣反對，他認為禁止蒙面，不能制止暴力，因現時執法系統崩壞，警方濫捕，亦無礙勇武示威者蒙面與否，「反正(拉到之後)都會畀人告暴動，咁點解唔蒙面呢？」他認為，客觀上響應號召的「和理非」會減少，但同一時間會侵害和平示威。

北區居民王先生則指，憂慮在日常生活下，亦會被攝下容貌，又擔心個人資料被送往內地。黎女士亦表明反對，又憂慮一旦啟用《緊急法》，會陸續有來，延長被捕拘留時間甚或有可能導致不必要施虐。

另一自稱投資者的陳先生曾稱，十一國慶當日返家期間，被警員於屋苑內以警棍毆打，他認為推行《反蒙面法》有危險性，或會導致全港經濟癱瘓。

不少防暴警察拒展示委任證或警員編號，速龍小隊亦多蒙面執法，不少市民抨擊投訴無門，要求倘要訂立《反蒙面法》，亦要適用於警隊。（資料圖片）

建制派議員、人大代表及退休紀律部隊等組成禁蒙面法推動組，建議參考加拿大的模式，針對非法集會和暴亂情況，禁止參與人士蒙面。（資料圖片/余俊亮攝）

聽眾指示威者蒙面、戴手套是兇神惡煞

聽眾之中，亦包括浸大學生家長，指曾與女兒討論反修例事件，但女兒拒透露有否上街，她認為，推行《反蒙面法》，最起碼可予家長於電視直播中，辨識子女有否參與其中。

灣仔街坊周女士則指，不少遊行示威蔓延至當區，「覺得好騷擾」，她又認為，示威者蒙面、戴手套是兇神惡煞，期望可盡法立法穩民心。王先生斥責蒙面示威者有恃無恐，任意破壞商舖及公共設施，亦憂慮會助長黑社會蒙面犯法，他認為立法刻不容緩，亦有助恢復經濟穩定。



聽眾陳先生則指，《反蒙面法》宜緊不宜鬆，因已錯失推行最佳時機，他指，不少人批評警察開槍，「但該位暴徒蒙住面，又點知佢係學生？」他又認為，泛民推崇擁護人權的歐美國家，但加拿大同樣有此法，「點解又唔譴責呢？」