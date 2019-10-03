【禁蒙面法】張達明指或有憲制爭議　質疑建制派「製亂」殺區選

區議會選舉將於11月24日舉行，港大法律學院首席講師張達明聯同法政匯思召集人吳宗鑾、醫生歐耀佳等人發起「和理同行 反制DQ」行動，為泛民主派參選人提供各種支援，包括提供法律意見支援，抗擊政府或有可能取消參選人參選資格的情況。 張達明警告政府不要在區議會選舉上「搞小動作」，認為區選是良好契機讓巿民表達意見和民意，若政府取消參選人資格，甚至取消選舉，「只會令香港粉身碎骨」。 張又指出，引用《緊急法》禁蒙面或有憲制爭議，或會有機會被法律挑戰。他質疑既然建制派承認禁蒙面未必可以解決亂局，但仍支持引用《緊急法》，是否希望混水摸魚，為香港造成更大混亂，令政府有理由押後、甚至取消選舉。

張達明認為區選是良好契機讓巿民表達意見和民意，若政府取消參選人資格，甚至取消選舉，「只會令香港粉身碎骨」。(羅君豪攝)

張達明表示，「和理同行 反制DQ」並非一個有形組織，而是一種理念，集合專業人士反制政府DQ區選參選人。他說好多香港人與他一樣在過去三個月很不開心，沒有人想見到暴力升級，但認為暴力升級是「果」，過去多年的制度暴力才是造成今天局面的「因」。張達明認為，11月的區議會選舉將會是港人表達意見的契機，警告政府「唔好諗著搞小動作」，再取消參選人資格、甚至取消選舉，指做法只會引發更大的民憤，令當前情況惡化。

張達明表示，經過商討後，已得出多項可行制衡DQ的方法和措施，其中一個方法就是為參選人在回答選舉主任的提問時提供專業的法律意見，至於其他方法則不會在現階段公布。

他指出，現行《區議會條例》沒有賦予政府法定權力取消選舉，只可以押後14日，若要取消選舉，只可以引用《緊急法》，但他警告政府「諗都唔好諗」。

對於有傳近日政府或引用《緊急法》禁蒙面的說法甚囂塵上，張達明提到，今天建制派在禁蒙面法推動組成立記者會上，亦承認《反蒙面法》未必能解決問題，質疑建制派為何提出不合邏輯的建議，反問建制派是否估計政府以高壓強權鎮壓後令民怨沸騰，及後可混水摸魚，令政府因情況混亂而押後選舉。他呼籲政府「唔好諗呢啲小動作、鬼計」，認為要有渠道讓巿民表達民意，才能解決深層次矛盾。

吳宗鑾表示，由於禁蒙面法未有具體內容，未知條文是否合乎憲制規定，不過如依賴緊急法禁蒙面，「合憲性」可能受到挑戰。(羅君豪攝)

張達明：用《緊急法》令香港進入萬劫不復深淵

本身是大律師的吳宗鑾則表示，由於禁蒙面法未有具體內容，未知條文是否合乎憲制規定，不過如依賴緊急法禁蒙面，「合憲性」可能受到挑戰。張達明同樣指出，引用《緊急法》禁蒙面或有憲制爭議，或會有機會被法律挑戰。

張達明希望政府不要行到引用《緊急法》的一步，形容這是非常大嘅賭注，「令香港進入一個萬劫不復的深淵」。他指，引用《緊急法》即代表向全世界表明港府做事不再根據法律程序，同時開了很壞的先例，宣示香港法律可朝令夕改。他提到一個銀行高層日前與他聊天時表示，對方稱引用《緊急法》後馬上會有很多外資撤出香港。張達明強調反修例運動是政治問題，參加的人本身都知悉法律責任，很多人預了入獄十年，反問禁蒙面有何阻嚇性。