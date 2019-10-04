【禁蒙面法】林鄭早上召特別行會　立法可帶來兩種阻嚇作用？

特區政府盛傳擬引用《緊急法》，並按此法賦予之權力，盡快頒布《禁蒙面法》。據悉，林鄭今日早上（3 日）將召開特別行政會議，條例在會上通過後，政府最快即日中午或下午公佈，預料除非法集會外，獲警方批出不反對通知書的合法集會上，亦會禁止示威者蒙面。有政界人士認為，立《禁蒙面法》至少會帶來兩種阻嚇效應。

民建聯立法會議員葛珮帆建議，參考加拿大的模式，針對非法集會和暴亂情況，禁止參與的人士蒙面。（余俊亮攝）

《禁蒙面法》是以法例禁止人們在公眾場合和集會時覆蓋面部，違法者會受到刑責或罰款。外國多個國家現時已有《禁蒙面法》，其中加拿大在2013年通過法案，禁止市民在騷亂及違法集會中戴面具，違例者最高可判處十年監禁；德國同樣禁止市民於示威和公眾集會中掩藏身份，違法者可被處一年監禁。

立法會議員、民建聯葛珮帆建議可參考加拿大模式，違例者最高可判監十年，若因工作、醫療需要則可獲豁免，認為立法不會影響市民遊行、集會的自由。對於有意見指《禁蒙面法》同時要規管警員，警察員佐級協會前主席陳祖光表示，法律應保護執法者，「因警員背負整個家庭被報復的風險執行任務」。

《禁蒙面法》是以法例禁止人們在公眾場合和集會時覆蓋面部，違法者會受到刑責或罰款。（資料圖片/李澤彤攝）

有政界人士分析，政府立《禁蒙面法》後，至少會帶來兩種阻嚇作用：

一：會降低部分「和理非」人士參與反修例活動，特別是未獲發不反對通知書的集會遊行的人數。有政界人士稱，現時網民號召集會而不獲發甚至無申請不反對通知書，除了「勇武派」參與，一些「和理非」示威者也會參與，但多戴口罩出席，以避刑責；倘日後實施禁蒙面法，這班和理非市民因不想涉犯法風險，很可能不再參與這些非法集結活動或現身非法集會現場，令相關參與人數大量壓縮。

此外，對在中資機構或大財團工作人士，由於部分人不希望公司得悉自己參與該類違法示威活動，亦會因《禁蒙面法》實施而卻步。

二：減低勇武派的力量。有建制派議員認為，示威者在蒙面後，心理上會更易受鼓動作出非法行為，甚至襲警等嚴重罪行，《禁蒙面法》實施後，將有機會減低干犯非法活動的人數，甚至會減少幫忙堵路的示威者，令勇武派的組合力量降低。