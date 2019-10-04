【禁蒙面法】10月4日晚沙田多處遭快閃縱火　示威者午夜前散去

10月4日政府訂立禁蒙面法，各區都有大批人士聚集反對立法，商舖提早關門。沙田的示威者7點多開始，快閃破壞政府合署、康文署大樓和港鐵沙田站，沙田站現已關閉。 從各區情況所見，除了政府總部有警方戒備外，其他地方從下午到晚上8點，均未見警察。 《香港01》正在各區直播。

10月4日政府訂立禁蒙面法，各區都有大批人士聚集反對立法。沙田午夜前，警方從沙田警署向外發射催淚彈。（盧翊銘攝）

2019年10月5日 星期六

【01:22】旺角：警員破壞太子站外的悼念物品，警員退回警署後，有市民立即收拾被撕下的紙張，並將被警員拔除的白鮮花重新插在鐵欄上。警員清場時，將盛載冥鏹的紙箱翻倒，倒出冥鏹後，再用路邊水樽的水及飲料，淋濕冥鏹。市民在警員離開後，收拾被弄濕的冥鏹。

【00:13】午夜後，旺角彌敦道仍有數百名示威者聚集，分散在不同位置，當中近百人聚集在旺角警署外的彌敦道。數名警員在警署高位駐守，正門則有兩名警員在高台上持槍戒備。

【00:20】蒙面法生效後，記者問過現場示威者，有示威者坦言難以決定之後如何走下去。沙田新城市廣場，有職員打掃玻璃碎。沙田除了有警員從沙田警署內向外發射催淚彈外，全晚並無警察出現。

【00:10】沙田源禾路，消防員到場救熄路障的火種，示威者和市民已離開，現場剩下大多數是記者。

【00:04】禁蒙面法生效，沙田警署發射完催淚彈後，並無進一步行動，示威者步行離開，部份依然戴着防毒面具。有街坊在附近圍觀。

2019年10月4日 星期五

【23:53】警員用擴音器警告，示威者用鐳射裝置照射警務人員，構成襲警。之後發射兩枚催淚彈，示威者後撤。警員從沙田警署內向外發射催淚彈，但並無警員到警署外驅散。

【23:49】沙田放催淚彈，數十名示威者仍留守舉傘陣。

【23:35】沙田源禾路仍有多處雜物着火，早前此處有逾千人，快閃破壞不同港鐵站。現時九成示威者已撤離，現場仍有部份示威者，在等《禁蒙面法》生效。沙田全晚未見有警員出現。

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【23:15】沙田多處遭縱火。

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【23:09】網上影片顯示，今晚較早時候，上水站港鐵職員關閘時，遭黑衣人圍毆。

【23:04】旺角防暴警集結後上警車，未有驅趕行人路上的市民。

【22:50】旺角防暴警推進，要求在場市民盡快離開。警員到場前，有示威者已提示警員到場。

【22:44】晚上10點多，沙田中旅社遭投擲汽油彈縱火。

【22:27】消防到旺角救熄路障的火種。小米、優品360店舖遭破壞，有示威者曾將優品360的商品拿出馬路燃點。

【22:34】由於大量車站遭到暴力破壞及蓄意縱火，並有列車懷疑被縱火，有車站職員被襲擊受傷，顧及乘客和員工的安全，港鐵現時全線暫停服務。

【22:14】早前沙田站港鐵列車着火，片段顯示現場火光熊熊，濃煙上半空。

【22:00】示威者在旺角警署一條街外的旺角道架設路障，消防車未能通過，消防員手持滅火筒，徒步前往救火。

【21:56】旺角站多個出口被焚毀，消防到場將火救熄。彌敦道近旺角道的中銀分行，玻璃門遭示威者破壞。

【21:50】馬鐵石門站遭快閃破壞。

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【21:35】旺角站遭縱火，示威者不斷投擲易燃物，火勢愈來愈大。

【21:30】東鐵線、馬鐵線全線停運，沙田多個車站遭破壞，包括大圍站、第一城站、沙田圍站、沙田站。

【21:24】馬鐵第一城站遭快閃破壞。

【21:00】旺角：數百示威者在彌敦道及亞皆老街交界的十字路口聚集，大部分示威者戴上口罩。示威者用木板、竹枝等雜物設置路障，十數名示威者圍繞交通燈並舉傘遮蓋外界視線，然後一些人剪斷交通燈的電線。

【20:50】示威者快閃破壞馬鐵線沙田圍站，閘機遭破壞，玻璃碎滿一地，緊急關閉。

【20:39】示威者繼續在沙田堵路，大叫「香港人反抗」、「光復香港時代革命」等口號。目前未知示威者去向，從下午至今未見有警察。

【20:30】沙田示威者破壞中旅社沙田證件服務中心，撬開大閘和打爛玻璃門後，快閃離開，歷時僅數分鐘。

【20:25】沙田大批示威者在源禾路聚集，設置路障。

【20:15】示威者快閃離開新城市廣場，向百步梯方向離開。

+ 6 + 5 + 4

【20:10】沙田港鐵站和連城廣場的自動灑水系統被破壞，現場多處灑水。港鐵站落閘。

【20:06】示威者返回沙田港鐵港鐵站，破壞部份閘機，之後返回新城市廣場。

10月4日政府訂立禁蒙面法，各區都有大批人士聚集反對立法。晚上約7點55分，示威者快閃沙田康文署大樓砸玻璃。（梁煥敏攝）

【19:57】示威者在沙田康文署大樓砸玻璃，之後快閃離開，前後不夠五分鐘。外面有路障起火。沙田政府合署及康文署兩邊快閃已完，玻璃外牆的全數爆裂。人潮沿路大叫：「香港人反抗」。

10月4日政府訂立禁蒙面法，各區都有大批人士聚集反對立法。晚上約7點50分，沙田政府合署排頭街位置有路障起火。（梁煥敏攝）

【19:52】沙田政府合署快閃完，在牆上噴上字句。

【19:45】沙田示威者快閃封源禾路，人潮從新城市廣場走向政府合署。

大批市民在又一城舉行集會。（曾梓洋攝）

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【19:00】元朗Yoho Mall廣播重複「今日營業時間已結束」，並關上大部分燈，全部商店已關門，但商場內仍有近百名名戴口罩市民留守，亦掛上印有示威標語小旗幟、在玻璃貼上紙鶴，期間有人高叫口號。另外，旺角的彌敦道中國銀行(香港)自助銀行服務區亦已落閘。職員指，無法提供櫃員機服務。

【18:58】又一城內亦有大批市民和學生聚集，有市民在地上擺放「罷課不罷學」、「願榮光歸香港」等標語。

【18:30】將軍澳東港城多間商舖已落閘關門。

【18:13】因應旺角朗豪坊商場宣布晚上六時半關閉，大批市民從商場陸續離開。

【18:04】 中環人群已佔領環球大廈對出一段的干諾道中，現時東行車輛不能夠經迴旋處駛出，有巴士、私家車及的士被迫滯留。

【18:03】 新城市廣場內部分燈關掉，在場人士舉起手機燈。商場亦播放廣播，指所有商鋪已暫停營業，呼籲在場人士離開。

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【17:45】「紫荊之殤」合奏團到朗豪坊演奏《願榮光歸香港》、《問誰未發聲》，高呼「香港警察、知法犯法」「六大訴求、缺一不可」。朗豪坊內有部分商場落閘，商場職員指未收到通知需提早關閉商場；又指正了解情況。

【17:34 】有大批市民堵塞畢打街對出的干諾道中東西行車線，令西行車輛需往金鐘方向折返；環球大廈及交易廣場對出的干諾道中迴旋處行車則未有受阻，東行線車輛則經此駛出中環。

有大批市民堵塞畢打街對出的干諾道中東西行車線，令西行車輛需往金鐘方向折返；環球大廈及交易廣場對出的干諾道中迴旋處行車則未有受阻，東行線車輛則經此駛出中環。（故家欣攝）

【17:34 】尖沙咀警署對面的美麗華商場，亦陸續有店舖落閘。

【17:30 】現場目測所見，逾300人聚集於沙田新城市廣場，不時高呼口號「光復香港 時代革命」、「香港人加油」，高唱《願榮光歸香港》，群眾亦曾高呼「我要戴口罩」、「香港人反抗」等口號。有人於商場貼上標語「蒙面法已通過」，部分商鋪提早結束營業。在場亦有市民派發口罩，呼籲大家戴上，以示對《禁蒙面法》的不滿。有市民分享時指出，港人應擔心自《禁蒙面法》先例一開，政府可引緊急法立不同法例。他勸勉，港人未來需盡力參與每一次運動，展現團結精神。

【17:05 】新世紀廣場內至少有40間店鋪落閘。商場內有多位職員正統計提早關門的店鋪數量；商場職員稱，仍未知商場是否需要提早關閉。同時，「紫荊之殤」合奏團到商場地下、港鐵旺角東站外演奏《願榮光歸香港》、《問誰還未發聲》，並展示「五大訴求、缺一不可」「香港人加油」標語，並高呼「香港人加油」，合奏團於15分鐘後離開新世紀廣場前往朗豪坊。另外，沙田新城市廣場有店舖已提早關門。

【17:00 】國際金融中心商場發出廣播，因應中環及附近公眾活動，為保障顧客、職員及商戶安全，商場將於下午6時暫停營業，呼籲現場人士在附近出口離開。

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【16:55 】尖沙咀海港城內的連卡佛準備關門，對面的facesss已關門。海港城客戶服務職員向記者表示，商場暫時無意提早關門，而連卡佛方面則只會關閉化妝品樓層，其他部門將繼續營業。海港城對出，天星碼頭東海堂職員則表示，店舖將於下午6時暫停營業；亦有星巴克職員表示，全線店舖將於下午6時提早關門。

【16:30 】在旺角新世紀廣場，一批學生高呼「蒙面無罪、立法可恥」，「香港警察、知法犯法」，有市民隨即附和，高叫口號；有商舖落閘。另外，美心集團旗下的元氣壽司職員表示收到商場通知指，商場將於6點關閉，惟商場服務台職員指未有收到通知，而平日商場關閉時間為10點。而商場內有約10個店鋪落閘。新世紀廣場職員表示，正了解有多少商戶落閘，因應情況或提早關閉商場。