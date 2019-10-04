【逃犯條例】維港渡海泳將如期舉行　業餘游泳總會：安排一切如常

反修例風波持續近四個月，不少大型活動的舉行亦有影響。其中旅發局昨日（3日）宣布，取消今年香港單車節及美酒佳餚巡禮。而另一邊廂，於今個月27日舉行的維港渡海泳將如期進行，業餘游泳總會發言人表示所有安排暫時一切如常。

於今個月27日舉行的維港渡海泳將如期進行。（資料圖片）

每年年底本港均進行各項大型國際性活動，昨日（3日）旅發局宣布，原定於本月中舉行的「香港單車節」及月底至下月初的「香港美酒佳餚巡禮」，因考慮到香港未來數周或仍存在不確定情況，令活動未必能順利舉行，因此決定取消。

有酒商回覆查詢時指，旅發局方面早於今年五月跟參展商聯絡，而近日才正式告知將會取消活動，而藝人陳豪去年亦有在會場內擺放攤位「沖咖啡」，他昨日回覆查詢時指，今年原定不會參與本年的有關活動，故未作了解有關情況。

然而，於今個月27日舉行的維港渡海泳將如期進行，業餘游泳總會發言人表示，所有安排暫時一切如常，未有保安安排上的更改等。

此外，外界盛傳今年底年底舉行的「AIA友邦歐陸嘉年華2019/2020」，發言人表示，活動有關工作仍在進行中，暫未有詳情公布，此外，於年底舉行的工展會及香港冬季美食節，中華廠商聯合會及其負責機構仍未回覆。