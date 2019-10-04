【區議會選舉】公民黨35人參選不簽確認書　參選人憂政府取消選舉

區議會選舉提名期今日（4日）開始，公民黨劉珈汶及鄭文杰早上報名參選，分別出戰黃大仙橫頭磡和天強選區。公民黨將會派出共35人出選，未來將陸續報名。 鄭文杰指，公民黨決定參選者一致不會簽署確認書，強調確認書從不是區議會選舉表格的一部分，加上曾有事例清楚表明，簽確認書與否並不會影響參選資格，強調公民黨完全依足政府規矩。

兩位公民黨參選人劉珈汶（左）和鄭文杰（右），同樣曾為譚文豪辦事。（曾凱欣攝）

二人曾協助譚文豪地區工作

公民黨今次以「企硬為香港、奮身為社區」作參選口號，曾為譚文豪全職議員助理的劉珈汶，將出戰橫頭磡區，該區現任區議員為黃大仙區議會副主席、民建聯黎榮浩。她提到，近月一直在示威現場協助譚文豪執行職務，眼見政權不義以及社會公義離越來越遠，認為自己作為土生土長的年輕人，有能力應該挺身以出。她又期望民主派能在區議會取得過半議席，從以扭轉話語權以，令民主派聲音在區議會中彰顯。

另一位參選人鄭文杰將出戰天強區，該區現任區議員為自由黨陳安泰。他表示自己曾協助譚文豪工作，服務該區超過6年。他提到，修例風波令更多市民表明會支持所有民主派成員，但不代表選情樂觀。他認為，現時的選戰不單是當天選舉投票的結果，而是政府會否引用《緊急法》，令投票日取消。

譚文豪（右）認為，如果林鄭頒布「禁蒙面法」，無疑是令香港演變為全面「軍政府狀態」。（曾凱欣攝）

梁家傑：如用緊急法頒布禁蒙面法 隨時用多次取消區議會投票

公民黨主席梁家傑認為，特首林鄭月娥若透過《緊急狀況條例》頒布「禁蒙面法」，政府「用得一次，隨時會用多次」，取消區議會選舉投票。他預料，未來50多天本港或會出現前所未見的景況。

譚文豪認為，如果林鄭頒布「禁蒙面法」，無疑是令香港演變為全面「軍政府狀態」。他又提到，如果下一步政府選擇繞過正常法律程序，實行「一個人就話到事」的法例以及剝奪選民投票權利，預計會有不少人對香港失去信心，特別是外來投資者。