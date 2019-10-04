【區議會選舉2019】提名期首日　民建聯、民主黨搶閘報名

區議會選舉於11月24日舉行，提名期今天（4日）展開至本月17日結束，民建聯及民主黨中西區黨團今早先後到海港政府大樓報名參選。 民建聯主席李慧琼表示，是次區選是民建聯最艱難的一次選舉，提到昨天公布參選後，位於北區的陳克勤、劉國勳議員辦事處，以及該黨大埔區議員、區會主席黃鳳嬌的議辦遭到破壞。她促政府需盡一切方法確保選舉公平公正進行，讓市民有「免於恐懼的投票」。

民建聯在提名期首日報名參加區議會選舉。（羅君豪攝）

民建聯於中西區派出七人參選，「三料議員」的「西環」張國鈞、「觀龍」楊開永、「堅摩」陳學鋒、「水街」楊學明爭取連任，「半山東」莫淦森、「西營盤」劉天正和「東華」張嘉恩則首次參選。張國鈞表示，希望社會重拾消失了的尊重，過去即使不同意他人意見，也捍衛他人發表意見的權利，可是過去數個月，不少市民也擔心在公眾場合發表政見會惹禍上身，他希望香港能重回正軌。

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民建聯：最艱難選舉

李慧琼表示，是次區選是民建聯最艱難的一次選舉，提到昨天公布參選後，位於北區的陳克勤、劉國勳議員辦事處，以及該黨大埔區議員、區會主席黃鳳嬌的議辦遭到破壞。她促政府需盡一切方法確保選舉公平公正進行，讓市民有「免於恐懼的投票」。

民主黨在提名期首日報名參加區議會選舉。（羅君豪攝）（羅君豪攝）

民主黨同樣派七人出戰中西區，「雙料」的「中環」許智峯、「半山東」吳兆康、「衛城」鄭麗琼、「上環」甘乃威、「東華」伍凱欣爭取連任，「寶翠」楊浩然和「正街」張啟昕則挑戰建制派現任議員。

該黨稱民主黨是地區型、關心社區的政黨，希望市民可看到民主黨多年在社區的默默耕耘，又指市民可藉政府表達政權民心背向。