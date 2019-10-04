【區議會選舉2019】專業動力方國珊等共4人參選　反區議會政治化

11月舉行的區議會選舉今日（4號）開始提名期，專業動力於今早舉行誓師大會，方國珊、黃向賢，林素蔚及陸秀貞宣布參選西貢區選舉。組織以「堅守社區，重燃希望」為選組口號，反對不同政黨將區議會政治化，希望關注社區不同民生議題，真正服務當區居民的需要。

方國珊表示專業動力在反修例運動中積極支援，希望守護將軍澳社區。（王珮殷攝）

專業動力派出4人參選 其中3名為新人

專業動力於今日（4號）的誓師大會上宣布有4名參選人，包括海晉區的林樂儀，寶怡區的黃向賢，澳唐區的林素蔚及環保北區的方國珊。林樂儀，黃向賢及林素蔚都是政治素人，年齡由24到30歲不等，稍後會有更多人報名參選。

新同盟黎煒棠已宣布參選海晉區，寶怡區現任區議員為將軍澳民生關注組謝正楓、澳唐區現任區議員為已宣布參選的新同盟呂文光。

專業動力於今早舉行誓師大會，方國珊、黃向賢，林素蔚及陸秀貞宣布參選西貢區選舉。（王珮殷攝）

反對區議會政治化 方國珊：傳統政黨漠視社區工作

方國珊認為不同政黨多年來壟斷議會，將不屬於區議會議程的議題帶到區議會。她又批評，近期政黨漠視社會工作，將區議會政治化，收窄討論民生問題的空間。她又指議會內政黨令資源分配不均，寧願用5,000萬興建碼頭及5,000萬在鴨仔山做少修少補的工程，也不願進行公營街市及上坡電梯等市民急切希望的工程。

方國珊又批評，傳統政黨與在議會內不進行利益申報，造成議會內的不公義。她又指，西貢區議會討論反圍標議案時，亦只有專業動力4名議員支持，其他建制或泛民議員都棄權，是「對人不對事」。

林樂儀表示自己在反修例運動中陪伴年輕人到前線，希望以真誠打動他們。（王珮殷攝）

反修例運動影響選情 希望減低撕裂儘快復原

方國珊指現時香港嚴重撕裂，每一位參選人都非常痛心，希望香港盡快復原。她指出專業動力的年輕候選人在今次運動中，經常陪伴社區內不同人士，社區有事發生時，會即時提供支援。方國珊指自己受到組織內的年輕人影響，也會為區內的家長提供支援，協助家長照顧運動中被捕的年輕人，甚至到醫院協助不同家庭。

林樂儀則表示自己與普通年輕人的訴求都相同，認為「五大訴求，缺一不可」。她認為自己的率直及真誠能夠打動區內的年輕人，自己在運動中亦會陪伴年輕人到前線，聆聽他們傾訴。至於有人可能質疑無黨派的立場，林樂儀表示只能多擺街站，向當區選民解釋清楚自己的立場。

有6年社工經驗的林素蔚表示反對各方面的暴力，但希望站在中間調停不同意見，減低社區的撕裂。而黃向賢則表示自己選區現任的區議員年紀都比較大，希望為當區的年輕人在議會中發聲。