【區議會選舉2019】北區7素人參選　冀阻建制當選　奪地區話語權

區議會選舉將於11月24日舉行，提名期將於（4日）今日開始，北區有七名素人昨（3日）宣布參選，他們認為北區區議會長期被建制派壟斷，期望以「由下而上」的抗爭方式進入議會，奪回地區話語權。七名素人中，六人正考慮會否簽署確認書，其中社工呂智恆表明自己不會簽署，他批評確認書制度沒有法律基礎，只是白色恐怖，故不會妥協。

周錦豪稱，新界東北發展預計會令北區人口大增，其選區將會面臨新舊發展交替的社區，冀透過參選保留聯和墟城鄉共生和均衡發展的特色，同時改善居民生活。（梁鵬威攝）

其中在英國約克大學社會學及社會心理學畢業的周錦豪將參選聯和墟選區，他原在職工盟擔任幹事，為工人改善不公平待遇和工作環境，爭取合理權益。周錦豪稱，新界東北發展預計會令北區人口大增，其選區將會面臨新舊發展交替的社區，冀透過參選保留聯和墟城鄉共生和均衡發展的特色，同時改善居民生活。

28歲的原居民侯曉彤將在上水鄉郊挑戰現任區議員侯福達，她稱鄉事和建制派壟斷議會，眼看原居民的權益遭出賣，故希望參選保留原居民的生活面貌、語言和文化等，「為有良知的選民多一個建制以外的選擇。」90後的張浚偉將參選華都選區，曾任3名區議員的助理。自少在粉嶺成長的他，去年中決意落區服務街坊，他稱現任議員為上屆自動當選，不少街坊反映該議員不作為，故希望有新力量能改變社區。

呂智恆表明自己不會簽署，他批評確認書制度沒有法律基礎，只是白色恐怖，故不會妥協。（梁鵬威攝）

呂智恆不簽確認書 批確認書制度沒法律基礎

現職的士司機、網絡作者、教師的張正皓將出選粉嶺南選區，他稱自己極大機會簽確認書，認為應進入議會再改變現存的制度，與呂智恆做法不同，但目標是一致，他稱反修例運動至今已三個多月，「黎明前雖然黑暗，但曙光一定會來」。呂智恆強調自己不會簽確認書，現時他與新民主同盟黃良喜「撞區」，呂指自己較對方早落區進行地區服務。

身為土生土長的上水人袁浩倫將參選清河選區，他稱自反修例運動使他決定服務社區，期望透過進入議會改善制度，將北區變回有人情味的地區。現職補習學校中文科導師的蔣旻正將參選鳳翠選區，同樣在北區長大，他稱在運動最難忘一幕是看到曾教導的舊生現身運動，坦言年輕人的勇氣比起他更大。