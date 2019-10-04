【逃犯條例】酒吧業斥停公交無法開業 　宵禁令是自殺式方案

警察隊員佐級協會早前發聲明，要求特首林鄭月娥考慮出宵禁令，加強警方止暴制亂的力度。酒吧業協會今日（4日）回應，批評建議是十分荒謬，無助解決現時社會的危機，只會令數十萬夜更上班的人士失業，增加民怨。酒吧業協會副主席錢雋永強調，業界對宵禁令是零討論空間，建議是「自殺式方案」。 有老闆批評，示威期間對生意最大影響不是示威者，而是公共交通工具停駛，使員工無法上班，「想開都開不到！」

酒吧業協會副主席錢雋永強調宵禁令無助解決現時社會問題。（麥凱茵攝）

警察隊員佐級協會在2日發聲明，主席林志偉促請林鄭月娥根據《公安條例》發出宵禁令或根據《緊急法》。

酒吧業協會副主席錢雋永今日（4日）聯同三名酒吧老闆召開記者會，批評建議是十分荒謬。他對林志偉的言論感到極度遺憾及不滿，強調宵禁令無助解決現時社會問題。

至於林志偉提及宵禁可以局部地區實施，錢雋永重申業界對宵禁令是零討論空間，「推到個別地區後，政府會否擴展至其他地區實施呢？」他表示，若政府推出宵禁令會令酒吧業「被迫結業」，令近60萬名從事夜更娛樂行業的市民失業，或導致他們不滿政府也上街抗爭。

酒吧老闆趙先生希望政府不要將責任推落市民身上。（麥凱茵攝）

8、9月整體生意額下跌三成 損失達2.3億元

在8月及9月，酒吧業協會錄得整體的生意額下跌近三成，損失達2.3億元。其中尖沙咀、荃灣等示威區開設酒店及餐廳的趙先生指出，以「蝕到入肉」來形容8、9月的生意，蝕掉數十萬元。

趙先生坦言，最近遇上示威日直接關門不開業，但他解釋並非受示威者所影響，「突然無了交通工具，員工上不了班如何營業？乾脆關門算了。」他批評，政府才是今次風波的始作俑者，希望政府不要將責任推落市民身上，盡快回應民間訴求，「若有宵禁令，香港由香港變死港。」

錢雋永也稱，在現時情況下酒吧業界仍然可以努力生存，包括提供優惠、送禮品等，但當宵禁令真的實施，他們變相是「被迫結業」，希望政府不要之將香港旅遊業推向永不翻身之路路。