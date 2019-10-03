【逃犯條例】報道稱港府研推宵禁令　葉劉：不可行、浪費資源

修訂《逃犯條例》風波不斷，每周都出現激烈警民衝突情況，《星島日報》獨家引述政府官員報道，指港府正研究推出宵禁令，冀達到設冷靜期效果，以減少人流聚集。 行政會議成員、前保安局局長葉劉淑儀接受訪問時表示，雖然特首可根據《公安條例》實施宵禁令，但認為實際上難以執行，沒有足夠人手處理，只會浪費資源；民主黨立法會議員林卓廷亦認為，憑現時的警力根本不夠人手執行，反致示威浪潮演越烈，促建制派議員勿以為靠嚴刑峻法就可以解決當前重大的政治危機。

葉劉淑儀表示，本港倘要實施宵禁令有難度。（資料圖片／盧翊銘攝）

宵禁令毋須重新立法，在現行法例下，特首如信納為了公共秩序而有需要，可根據《公安條例》第 31 條，藉宵禁令指示每位人士在指明地區及時間留在戶內，並持續生效。任何人違反宵禁令規定即屬違法，一經定罪可監禁兩年。但警察或其他紀律部隊成員在當值或在往返值班途中，無須受宵禁令規限，亦無責任遵從宵禁令的任何規定。

葉劉淑儀接受訪問時表示，本港倘要實施宵禁令有難度，舉例指若政府在荃灣實施宵禁，暴徒則可在金鐘、中環等其他地區鬧事，加上街坊也會到街上旁觀等情況，認為警隊沒有足夠人手處理，故實際上是難以執行。相比之下，她認為港府訂立禁《蒙面法》會相對有效，而透過採用《緊急法》來訂立和實施《反蒙面法》是目前唯一可行的途徑。

林卓廷表示，現時香港出現大規模的民憤，市民抗議的聲音遍佈各區，即使實施宵禁令都於事無補。（歐嘉樂攝）

林卓廷：勿以為用嚴刑崚法就可解決政治危機

林卓廷則表示，十月一日國慶日政府呼籲市民不要出街，多個港鐵站關閉，當時香港已猶如進入半戒嚴狀態。他認為，現時香港出現大規模的民憤，市民抗議的聲音遍佈各區，即使實施宵禁令都於事無補，而單憑目前的警方亦執行不了，反而會導致示威抗議活動是越演越烈，不斷升級。他促請政府必須正視警暴問題及回應民間「五大訴求」，才能真正解決問題，亦希望建制派不要以為用嚴刑崚法，就可以解決當前香港面對的重大政治危機，「若果靠警隊執法有用，問題就不用拖了三個月並惡化下去」。

↓↓↓ 部份10.1示威情況 ↓↓↓