【逃犯條例】《蘋果日報》記者被起底資料仍再現　官准延長禁制令

早前有網頁對政界和記者等「起底」，而《蘋果日報》於上月取得臨時禁制令，禁止任何人不得披露及發佈有關該報員工的個人資料，包括姓名、工作職位、住址等，該臨時禁令有效期至今天(4日)。案件今在高院處理時，法官最終批准延長禁令，直至另有法庭命令。此外，法官亦批准《蘋果日報》的申請，頒令香港討論區交出一名涉違令用戶的資料。

被「起底」記者遇襲

代表《蘋果日報》的律師表示，在取得臨時禁制令後，有一名記者遭4名兇徒襲擊，而施襲者更提及《蘋果日報》老闆的名字，該名受傷記者的資料亦在網上出現。

哈薩克及吉爾吉斯網站發現資料

此外，被「起底」的資料除了在本港網站出現，亦在外國網站出現，《蘋果日報》昨發現哈薩克和吉爾吉斯等地的網站亦有該等資料，因此要求延長禁制令。

求取香港討論區用戶資料

《蘋果日報》又要求，香港討論區交出一名用戶的資料，包括ip address等，並指該用戶把已被禁制資料放上香港討論區。香港討論區的律師確認有這事，不反對交出該用戶的資料。

法官指，早前批出臨時禁制令後，相關禁制行為不但未有停止，反而加劇，因此批准延長禁令，直至另有法庭命令。法官又指，涉違令用被禁資料是案中重要的資料，加上香港討論區亦願意提交，遂批准該申請。

案件編號：HCA 1741/2019