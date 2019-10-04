國慶日港鐵封47站　劉天成：決定困難迫不得已　治安由警方執行

反修例示威衝突愈演愈烈，示威者破壞港鐵行為不斷升級，由原本塗污車站設施，演變至在部分車站出入口縱火，有指肇因自8月24日觀塘遊行，首次大規模暫停7個車站的列車服務，其後港鐵更多次在示威活動前，以乘客安全為由，作出封站或飛站安排。 被問到封站安排是否錯判形勢，記者多番追問港鐵車務總監劉天成仍不置可否，僅強調關站是「困難決定、迫不得已」，又指維持治安由警方執行。

自8月24日起，港鐵經常在大型群眾活動中大規模封站，示威者對此大感不滿，自此時有破壞港鐵站的行為。 （資料圖片／張浩維攝）

其他國家亦會全面關閉車站

港鐵車務總監劉天成今日（4日）於九龍灣港鐵總部見記者，承認首次大規模封站是8月24日開始，他解釋決定是基於多次大型公眾活動期間，車站設施被破壞，加上員工屢屢被示威者包圍及辱罵，其人身安全受到威脅，故之前作出風險評估，並在當日宣布臨時關閉部分車站。他補充，十一風險因素雖高，但最初關閉11個車站，惟最終因應情況關閉47個車站，亦有別其他國家、其他城市會在類似情況下全面關閉做法。

劉天成續指，港鐵是香港主要的交通工具，每日接載500多萬人次，盡可能的情況下亦希望提供暢順、安全的鐵路服務。惟需確保員工及乘客安全使用鐵路設施，故封站決定帶來不便是「無選擇、迫不得已」。

無正面回應是否錯判形勢

被多番追問港鐵大規模封站是否錯判形勢，並激起示威者不滿令破壞行為不斷升級。劉天成未有正面回應，僅回應港鐵是負責營運鐵路，警方則維持鐵路系統治安，數十年來均沿用此方式，並表示自己從事鐵路營運工作30年，關站是「困難決定」。

港鐵車務總監劉天成（中）今日（4日）見記者表示，封站決定困難，惟經過風險評估及考慮員工及乘客安全，關站並無選擇。（陳晶琦攝）

至於有指港鐵封站後，仍開放車站予防暴警察駐守戒備及休息。劉天成則指，港鐵車站內設有鐵路警區，故警察會在鐵路系統範圍內工作，相信員工安排及部署均是希望在大型公眾活動舉行期間提供列車服務予市民。

另外，車務營運總管黃琨暐表示，多次見到市民於公眾活動前後違反港鐵附例，未繳車費跳閘，且逃票人士眾多，執行工作重重困難。故港鐵將會設立附例特勤隊，執行附例工作，現時正籌備有關工作並進入最後階段。