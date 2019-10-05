【逃犯條例】示威者毀港鐵站升降機　視障及肢體殘疾者不便

反修例風波持續，港鐵成為攻擊目標，車站內設施大受破壞，當中供殘障及長者使用的升降機，都難逃厄運。有視障人士團體指，不少視障朋友多靠港鐵出入，車站設施損毀造成一定程度影響，封站時更不便，曾有失明人士被迫兜遠路，由九龍灣步行至鑽石山返家。

油麻地站升降機被嚴重毀壞並有被燒痕跡（港鐵提供）

半數車站受破壞

根據港鐵最新公布，截至10月4日止，83個重鐵車站、43個輕鐵車站受影響，牽涉大量車站設施，包括800部出入閘機、500部售票機、400部輕鐵機、以及閉路電視等，升降機亦影響行動不便乘客及長者。部分車站一而再遭受破壞，包括旺角、太子及沙田站，亦包括未投入服務的屯馬鐵宋皇臺站，嚴重影響鐵路系統運作。

不少肢體殘疾人士乘搭港鐵出入。(資料圖片)

心光學校校友會主席吳嘉明表示，視障人士多選擇港鐵出行，因為港鐵無障礙設施較其他公共交通工具為佳，對他們有一定影響。他續指，示威者破壞的設施中，視障人士依賴的引路徑未被波及，至於入閘機及售票機等設施損毀影響不大。

示威者破壞港鐵站，導致港鐵連番要突然關閉車站。他指視障人士往往大多不知所措，曾有個案需由九龍灣步行至鑽石山回家。

葉榮：毀升降機影響肢體殘疾人士

本身是輪椅人士的工黨沙田區議員葉榮則指，個別車站升降機損毀，會對肢體殘疾人士有影響，因港鐵站內不設樓梯機難以上落。至於入閘機遭破壞，葉榮指影響不大，車站職員可安排他們以特別通道出入。他近年多改乘巴士出入，因巴士已全面引入低地台上落，便利殘疾人士出行。

前線示威者聲稱對升降機留手 事實狠手

有前線示威者表示，破壞港鐵車站原意是希望增加其營運成本，以「懲罰」「港鐵背棄港人的行為」。他強調，知悉殘疾人士是弱勢社群，巴士、小巴等交通工具未必便利出入，「對他們來說，有升降機的港鐵係唯一選擇」，故前線行動前亦有將之納入考慮，盡量避免破壞升降機等設施。

不過事實上，激進示威者近月來已對升降機毫不留手，輕則打碎玻璃外框或向升降機糟注水，重則擲汽油彈焚毀，令升降機無法運作，此可見於在破壞油麻地站、深水埗站和黃大仙站的升降機。