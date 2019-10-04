【禁蒙面法】多間大專院校宣布今晚停課　理大取消明日資訊日

反修例風波持續，特首林鄭月娥今日（4日）下午宣布引用《緊急情況規例條例》並通過《禁止蒙面規例》，禁蒙面法將於明日（10月5日）凌晨零時零分起生效。 網民隨即號召市民今晚（4日）到各區大型商場聚集，表達對政府的不滿。本港多間大專院校下午公布，因應交通問題及師生安全等原因，取消今晚的課堂，當中包括城市大學、教育大學、公開大學及浸大持續教育學院；而理工大學亦宣布原定明日舉行的「教育資訊日」會延期。

特首林鄭月娥公布林鄭宣布引用《緊急情況規例條例》通過《禁止蒙面規例》。（李澤彤攝）

多校公布今晚停課 城大：局勢或出現混亂



香港城市大學下午約5時半宣布，預計香港局勢可能出現混亂及交通隨時中斷，校方以學生及教職員的安全為重，宣布今日（4日）停課，有關補課安排稍後會再作安排及公佈。城大又指，教職員及學生如遇上突發情況需要支援，可致電24小時緊急服務熱線（電話：3442 8888）。

至於浸大持續教育學院，更宣佈今晚及明日的所有課堂及考試均會取消。



公開大學亦表示，由於公共交通狀況，校方決定取消今日（4日）下午6時後所有課堂，提醒全體學生及教職員今晚毋須回校。

教大：今晚所有課堂及考試暫停 中大：個別課程可按情況自行決定



教育大學亦表示，考慮到師生今晚或難以回校上課，將取消今晚所有在大埔、將軍澳及九龍塘校舍的課堂及考試。而據教大學生會臨時行政委員會的消息，教大校巴服務將正常運作，並會按需要加開。

而中文大學則表示，料交通情況將受影響，故中大個別課程可因應情況自行決定今晚是否停課。

理大：明日「教育資訊日」須延期



每年10月起多間大專院校均會舉辦資訊日，方便應屆文憑試考生查詢課程及收生資訊。​其中原訂明日舉行「教育資訊日」的香港理工大學宣布，「教育資訊日」將會延期，稍後再在網頁公布最新詳情。