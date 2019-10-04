明愛樂勤學校爆上呼吸道感染涉20人　10人仍然留院　情況穩定

衞生署衞生防護中心今日（4日）公布明愛樂勤學校爆發上呼吸道感染個案，涉及7名男學生 、11名女學生和2名職員。其中16人曾經求診，10人仍然住院留醫，現時所有病人現時情況穩定。 署方提醒市民盡快接種流感疫苗，以加強個人保護，預防季節性流感。

16人曾經求醫 10名學生仍在屯門醫院留醫

衞生署衞生防護中心表示，位於天水圍的明愛樂勤學校有20人自上月19日起出現發燒、咳嗽和流鼻水等症狀。個案涉及18名6至17歲的學生以及2名職員。

1名職員曾到私家醫院求醫，而15名學生曾到天水圍醫院急症室求診，當中11人需轉到屯門醫院留醫，1人已經出院，現時所有病人現時情況穩定。5名入院學童的呼吸道樣本經化驗後，證實對副流感二型病毒呈陽性反應。

衞生防護中心人員已視察該校，並提供有關預防呼吸道感染的建議，署方稱該校的衞生情況屬「滿意」。衞生防護中心發言人表示，為防止流感或其他呼吸道傳染病的爆發，學生如出現發燒，不論是否有呼吸道感染病徵，都不應回校上課。

發言人補充，雖然本地季節性流感的整體活躍程度現時仍處於低水平，中心建議年滿6個月或以上的人士盡早接種季節性流感疫苗以加強個人保護，預防季節性流感。市民亦應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病。

沙田慈氏護養院4男病人出現呼吸道感染徵狀

另外，沙田慈氏護養院發言人今日公布， 1個男病房自9月25日起先後有4名病人出現呼吸道感染徵狀，年齡由34歲至71歲。院方已為有關病人進行所需測試，結果均對副流感四型病毒呈陽性反應。病人現正接受隔離治療，情況穩定。該病房已暫停接收新症，院方已根據既定指引加強感染控制措施，並會繼續緊密監察該病房病人的健康情況。