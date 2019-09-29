【流感高峰期】4招增強孩子抵抗力　預防傳染病｜謝嘉雯中醫師

日常增強抵抗力的手法共有四個，藉簡單的小兒推拿可強壯體質，達到防治疾病的作用。

小兒推拿是中醫治療小兒疾病獨特的一種外治療法，小兒推拿原理和針灸類似，通過經絡和穴位的點、線、面施以手法補瀉操作，藉此疏通經絡，調節臟腑功能，從而提高免疫力，達到防止疾病的目的。

以下幾個簡單推拿，除了能提高小孩的抗病能力，更可藉此促進親子交流，提升親密感。

（謝醫師提供圖片） 1.按揉風池：祛風散寒 風池穴：風池在後項部髮際上1寸，頸後枕骨粗隆直下凹陷處與胸鎖乳突肌之間。左右兩側各一穴。 方法：一隻手托着小孩的頭或下巴，然後以另一隻手的拇指和中指分別放在左右兩側的風池穴上，按揉約五分鐘。 「風池」意指風邪蓄積之所；因此按揉風池穴，有助軀除風邪，預防感冒，並能改善眼睛疲勞。若感冒初起，按揉風池穴，以酸脹為度，按揉至微微汗出，有助軀除風寒之邪，促進康復。

（AC Photo） 2.摩腹：健腸通腑 方法：父母先將兩手掌互相摩擦變暖，然後以小孩肚臍為中心，用手掌以順時針方向，輕輕揉摩整個腹部一圈，重覆約5分鐘，以腹部皮膚微微溫暖為度。摩腹時，可以配合使用嬰兒油。進行摩腹時，注意不可在過飽或過饑時進行， 建議洗澡後或睡前進行，因此時小孩處於較放鬆的狀態，亦有助其入睡。 摩腹可促進腸道蠕動，幫助消化，預防積滯。中醫認為「肺與大腸相表裡」；肺主氣，主宣發肅降。大腸負責傳導糟粕（糞便），以通降為順。兩者互為影響，大腸通降正常，肺氣便能宣發肅降，氣機升降有序，對流感邪氣也有更好的抗病能力。

(AC Photo) 3.清補脾經：健脾益氣 拇指外側緣，自指尖至指根處是小兒推拿的「脾經」位置。中醫認為「脾為後天之本，氣血生化之源」，通過清補脾經，能改善消化吸收功能，氣血化源充足，肺氣得養，正氣足，便能提升免疫力。 方法：父母用拇指指腹，沿著小孩拇指外側，從指尖推向指根，快速反覆來回推約5分鐘。