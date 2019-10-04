【禁蒙面法】多間診所暫停夜診　涉普通科、牙科、胸肺科、美沙酮

衞生署及醫管局今日（4日）傍晚公布全港19間診所暫停夜診服務，其中包括4間牙科診所、11間胸肺科診所及4間普通科門診診所。另外，全港美沙酮診所亦會於晚上8月30分關閉。

衞生署宣布在晚上6時許公布，由於預計今日部分地區有大型群眾活動，灣仔牙科診所、油麻地牙科診所、上葵涌政府牙科診所和沙田尤德夫人政府牙科診所今日的夜診服務暫停。而署方轄下胸肺服務診所，提早於今日下午6時30分停止治療服務時間。有關診所包括東九龍胸肺科診所、九龍胸肺科診所、西營盤胸肺科診所、筲箕灣胸肺科診所、石硤尾胸肺科診所、南葵涌胸肺科診所、灣仔胸肺科診所、仁愛胸肺科診所、油麻地胸肺科診所、圓洲角胸肺科診所和容鳳書胸肺科診所。已預約的病人將獲安排另約診症時間。

署方宣布貝夫人美沙酮診所、柏立基美沙酮診所、深水埗美沙酮診所、戴麟趾夫人美沙酮診所、屯門美沙酮診所，以及油麻地美沙酮診所已於下午7時提早關閉。其餘美沙酮診所將於下午8時30分關閉。

另外，醫管局亦公布戴麟趾夫人普通科門診診所、長沙灣賽馬會普通科門診診所、青衣長康普通科門診診所及屯門診所，會在今日晚上7時暫停服務，以維護病人及員工安全。已經預約的門診病人，請稍後另約診症時間，診所會盡量為受影響的病人提供適切協助。