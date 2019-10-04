【禁蒙面法】教局禁師生戴口罩　教協質疑規例將爭議帶入學校

反修例風波持續，港府今日（4日）下午宣布引用《緊急情況規例條例》，而《禁止蒙面規例》將於明日（5日）凌晨零時零分起生效。教育局幾乎同一時間向全港學校發聲明，提醒除健康或宗教原因外，「學生在校內或校外均不應戴上口罩或以任何其他方式遮蓋臉孔」，並指有關原則適用於教職員及在學校工作者。 教協質疑教育局發信內容超出規例規定，將爭議帶入學校，「為學校添煩添亂」；家長聯盟批評教育局要求無理，「將政治問題推向家庭和校園，令老師、學生、家庭之間的矛盾加劇」，又形容「小朋友鼻敏感都會戴口罩」，質疑教育局禠奪生病學生學習權，透露不少家長不滿安排，已表明不會簽署有關通告。

反修例運動中不乏學生身影，多區學生自發舉辦聯校和平築人鏈時，均會戴上口罩。（資料圖片）

家長聯盟：教局禁戴口罩無理 將政治問題推向家庭和校園、加劇矛盾



家長聯盟認為，《禁止蒙面規例》無助令社會回復穩定，反進一步加劇緊張氣氛，令本港局勢升溫，民怨沸騰、衝突愈烈。聯盟批評政府借此繞過立法程序啓動緊急法，猶如打開「潘朵拉的盒子」。家長聯盟亦批評，教育局向全港學校發信，指學生不應在校內或校外戴上口罩，並非規例下的合理要求，質疑教育局意圖經學校向全港學生和家長施壓，營造白色恐怖，有禠奪生病學生的學習權利之嫌：「將政治問題推向家庭和校園，令老師、學生、家庭之間的矛盾加劇」。

家長：「小朋友鼻敏感都會戴口罩」 倉猝實施影響學校運作

家長聯盟成員張文青直言，「小朋友鼻敏感都會戴口罩」，批評教育局發信要求師生不應在校內外戴口罩的做法無理，令學校及家長置身白色恐怖之中，「明明法例不涉及教學，為何學校裡的環境都要禁止學生戴口罩，太無理！」她引述不少家長對教育局做法反感，表明不會簽署有關通告。

她批評，港府決定提早關閉政總，可見政府已預計局勢將會因應條例而升溫，「升溫責任在政府，如果一早在6月9日宣布撤回，年輕人被捕、受傷、自殺這些事也不會發生。」她又指，政府倉猝實施條例，學校未有足夠時間向家長解釋，多於十間學校臨時取消未來數天的活動及講座安排，影響學校運作。被問到會否就事件有任何跟進行動，張文青指，家長聯盟暫未就事件進行商討，但會留意其他組織就事件的跟進，考慮合作。

教協：政府做法將令局勢升溫 為學校添煩添亂

而教協回應時批評，政府未有正視社會矛盾根源，反繞過正常立法程序推出禁蒙面法，只會加劇社會衝突，形容政府做法會令局勢進一步升溫；而教育局向學校發信，要求「學生在校內或校外均不應戴上口罩或以任何其他方式遮蓋面孔」等指示是超出《禁止蒙面規例》規定，猶如將學校置身在現時社會及政治漩渦之中，「為學校添煩添亂」。

教協促政府盡快回應市民的訴求；並呼籲政府讓學校以教育專業的態度應對社會事件；並呼籲學生遠離衝突現場，以策安全。