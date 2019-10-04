【禁蒙面法】市民湧超市排長龍搶購糧食：好似暴風雨前夕咁

行政長官林鄭月娥今日（4日）宣布根據《緊急情況規例條例》，訂立《禁止蒙面規例》，星期六（5日）凌晨起實施，示威者中午起即在港島遊行堵路，入夜後愈演愈烈。 大批市民下班後趕到超級市場「掃貨」，購買冷藏食物及蔬菜等以備不少之需。於荃灣兩個超級市場中，冷藏肉類貨架部分貨品售罄，超市內更排起長長付款人龍。 有市民坦言，提早入貨原因是擔心未來數日或有嚴重衝突，交通會受阻。亦有市民批評政府決定引致市面恐慌，「搞到好似暴風雨前夕咁！」

米、即食麵最搶手 有人購買三日份量食物

記者晚上7時許到荃灣兩間超市視察情況，兩間超市均大排長龍，更圍繞超市一圈，各至少30人排隊。市民均購買大批食品，如米、即食麵等。市民江小姐認為，政府立「禁蒙面法」一定會激起市民不滿，上街表達訴求，可能會演變成警民衝突，「警察一放催淚彈就出唔到街，所以要買定啲儲糧！」她表示，已購買三日份量的食物，如即食麵及水果等。

江小姐批評政府引用《緊急法》決定引起大眾恐慌，甚至市民亦要購買糧食，以及提早回家等。她又指，若政府未來宣布戒嚴，就只能「見步行步，視乎事態發展先再算」。

市民梁小姐同樣到超市購買大批糧食，她坦言擔心明日情況混亂，商店關門致未能出外食飯，「屋企有小朋友，一定要買定啲嘢食。」她形容當局宣布引用緊急法後，市面情況猶如颱風來臨前時間，她個人心情亦「好唔開心，好灰」。