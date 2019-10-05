【禁蒙面法】港鐵聲明：網絡遭暴力破壞　周六早上全線停運

特首林鄭月娥10月4日宣布引用緊急法訂立《禁蒙面法》，其後於各區引發起示威行動，多個港鐵站被破壞，更於晚上宣布全線停駛。港鐵於10月5日凌晨發表聲明，指因維修人員難以展開復修工作，經與警方及其他相關部門共同評估後，港鐵全線，包括全部重鐵、機場快線、輕鐵和港鐵巴士於周六（5日）早上全線停運，將不會提供服務。港鐵亦強烈譴責暴力破壞行為，直指有激進示威人士於各個港鐵車站進行大規模的惡意破壞及蓄意縱火，有港鐵職員遇襲受傷。

7點40分觀塘站遭破壞開始蔓延各站 10點半全線停運

港鐵聲明指，10月4日有激進示威人士於各個港鐵車站進行大規模的惡意破壞及蓄意縱火，有港鐵職員遇襲受傷。為顧及乘客及員工的安全，港鐵公司於晚上約10時30分宣佈暫停整個網絡包括重鐵、輕鐵及港鐵巴士的服務。公司對於示威人士襲擊港鐵員工，並多次於鐵路範圍內肆意縱火及破壞鐵路設施，干擾鐵路安全運作，表示極度憤慨，並強烈譴責這些違法行為。公司已就有關情況報警。

下午約7時40分，觀塘站有示威人士開始在站內肆意破壞，港鐵因應實際情況，先後疏散及關閉車站。其後，情況陸續向各鐵路線和車站蔓延，並越演越烈，東鐵線一列不載客列車在沙田站更懷疑被惡意縱火。為保障乘客、港鐵員工及鐵路營運的安全，港鐵先後暫停了馬鞍山線、荃灣線、觀塘線等鐵路綫的列車服務。及至晚上約10時30分，由於整個網絡內已有大量車站因被嚴重破壞而關閉，港鐵已未能為乘客提供安全及正常的服務，港鐵公司在不得已的情況下，決定暫停整個網絡包括重鐵、輕鐵及港鐵巴士的服務。

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港鐵公司行政總裁金澤培博士表示：「公司一直竭力在可行及安全的情況下，盡力為市民提供安全、暢順的鐵路服務。然而，維持服務的大前提是乘客及員工的安全須得以保障。鑑於昨晚情況嚴峻，鐵路系統已未能維持安全營運，公司在不得已的情況下，作出暫停整個網絡服務的決定。這是一個十分艱難的決定，我們就有關安排對乘客造成的不便，請大家理解。」

港鐵稱，由於香港多處仍不斷有暴力事件發生，維修人員無法安全地前往各個受破壞的車站檢查及評估損毀情況，並難以展開復修工作。經與警方及其他相關部門共同評估後，港鐵全線重鐵（包括機場快線）、輕鐵和港鐵巴士，10月5日星期六早上將不會提供服務。我們會在今日稍後時間審視所有相關情況，一有服務安排的最新情況，會盡快公布。

此外，聲明內提及上水站有兩名車站職員於當值期間遇襲受傷，現已送院接受治理。公司向受傷員工致以深切慰問，已派員到醫院探望，並會提供適切協助。