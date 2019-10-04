【禁蒙面法】沙田港鐵列車着火　輕鐵天富站遭縱火

反對修訂《逃犯條例》引發的示威浪潮持續超過三個月，特首林鄭月娥今日（4日）宣布引用緊急法訂立《禁蒙面法》，其後於各區引發激烈示威行動。 入夜後，示威者於多區堵路示威，多個港鐵站成為衝擊目標，示威者分別在站內外焚燒雜物及破壞站內設施。當中於港鐵沙田站有列車被縱火，車頂出現火光及濃煙。

特首林鄭月娥於下午三時召開記者會，宣布引用緊急法訂立《禁蒙面法》。消息傳出後，市民於各區發起集會，其後有示威者以欄杆、雜物等快閃堵塞馬路，而港鐵站亦成為示威者的破壞目標。

沙田站內列車車頂現火光

當中於沙田站的一輛列車疑被縱火，根據片段顯示，站內一輛列車的車頂現出熊熊火光，更有濃煙升上半空。多個港鐵站成為示威者的破壞目標，包括於銅鑼灣站、旺角站、荃灣站等港鐵站內外焚燒雜物。

輕鐵天富站路軌亦遭縱火

而於輕鐵天富站亦被縱火，根據片段顯示，站內路軌位置有多處出現猛烈火光，並冒起濃煙。

此外，示威者亦有破壞多個港鐵站內的設施，包括毀壞入閘機、閉路電視及大堂玻璃等，並塗鴉站內大堂，寫上「黨鐵」等字句，以行動向港鐵表達不滿。

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港鐵於晚上10時半全線停駛

因應示威行動，港鐵於晚上陸續關閉多個港鐵站，先後宣布多條鐵路停駛，最終於約晚上10時半，宣布由於大量車站遭到暴力破壞及蓄意縱火，並有列車懷疑被縱火，及有車站職員被襲擊受傷，為顧及乘客和員工的安全，港鐵全線停駛。

因應有網民號召於周六（5日）再於各區發起集會，港鐵宣布機場快綫服務於周六下午1時起開始只停香港站及機場站，而香港站會實施人流管理安排，乘客需要經過車站地面層指定通道，才能前往月台層乘車，現場會有港鐵職員協助乘客。因應機場實施的保安要求，港鐵人員會協助機場保安及機管局人員於該處(地面層)協助乘客檢查是否持有有效機票或登機證等文件。有關安排屬自願性質。如有需要，警方亦會協助機場保安及機管局處理。