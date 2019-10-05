【禁蒙面法】教育局否認政治施壓　無要求學校懲罰戴口罩學生

政府昨日引用《緊急法》訂立《反蒙面法》，教育局隨即致函全港學校稱，學生在校內或校外不應戴上口罩，但教育界質疑學校非公共地方，法理上不受規管。教育局今日在網上專欄發文，否認信函是向學校「政治施壓」，亦不是要求學校懲罰戴口罩的學生。 局方又稱，建議學生不應在校內外戴口罩並非罔顧學生健康，雖然師生及同儕間交流無必要遮蓋臉容，但學生如患上流感，或在流感高峰期避免感染，則「另當別論」。

教育局昨日向全港學校發通告稱，學生在校內或校外不應戴上口罩，但教育界質疑學校非公共地方，法理上不受規管。（資料圖片）

否認製白色恐怖 斥指控「實在是無稽之談」​

為配合《反蒙面法》訂立，教育局昨日向全港學校發信，促校方提醒學生在校內或校外不應戴上口罩，又稱人與人交往，一般慣常做法是不會遮蓋面孔。不過，信函隨即引起多番質疑，中學校長會主席鄧振強今早亦在電台節目上批評，學校非公眾地方，法例不適用於校園。

教育局在網上專欄發文澄清，否認做法是政治施壓，稱《反蒙面法》是全新法例，公布後翌日立即生效，即學校長假期開始時，局方有責任盡快讓學校和家長知悉有關法例及相關事宜，以及提醒學生免誤墮法網。局方又指，發信函亦出於對學生關心，並非製造白色恐怖，形容相關說法「實在是無稽之談」。

教育局又否認發信是要求學校懲罰戴口罩的學生，強調學校是教育場所，信中提及的校本處理，重點在於學校了解有關學生的情況，從而作出解釋、輔導及支援，亦信任學校會以最合適的方法跟進學生需要。

流感高峰期戴口罩「另當別論」

社會上有聲音質疑實施《反蒙面法》會在流感高峰期間影響預防流感措施，對公共衞生造成影響，局方又重申，完全理解因健康原因或宗教需要而戴口罩，又重申雖然師生及同儕間交流無必要遮蓋臉容，但補充稱如學生患上流感，或在流感高峰期避免感染，「則另當別論」。局方又指，信中夾附的家長回條範本僅供學校參考，旨在讓家長如常回覆學校，沒有其他含義，並非要求家長他們同意承擔責任。