【禁蒙面法】城大教授李芝蘭：香港需要讓不同人共同規劃未來

反修例風波由6月演變至今，警民衝突頻生；特首林鄭月娥昨日（4日）公布引用緊急法訂立《禁蒙面法》，其後於各區引發起示威行動。 城大公共政策學系教授李芝蘭撰寫《香港家書》時，指出政府只聚焦於止暴制亂，不能夠解決核心問題。香港需要更大的政治空間，讓社會上不同的人共同規劃香港的未來。她認為，自由開放的香港「最符合國家和整體人民的利益」。

李芝蘭分析，香港社會過去多年來積累的一連串矛盾集體爆發，背後所涉及的成因錯綜複雜: 經濟結構單一、利益分配不公、官民關係緊張、香港和內地的管治文化差異等等，都成為了棘手的範疇。只聚焦於止暴制亂是不能夠解決核心問題的，如果只著眼於把不滿聲音壓下，香港不可能長治久安。

她認為，香港當下需要的，是一個比以往更大的政治空間，讓社會上不同的人都能夠在一國兩制及法治的基礎上共同倡議、討論和規劃香港未來的政策走向。她相信，無論各人分歧有多大，目標都是想建設一個更美好的家。因此，每一個香港人更應多走一步，嘗試對身邊人「寬容多一點、聆聽多一點、理解多一點」，而任何社會當出現激烈爭議，政府主動解結永遠都是責無旁貸。

李芝蘭表示，國家要探索新的出路，中央就需要有足夠的勇氣以及自信，給予地方足夠的空間，去先行先試。她形容，香港來到這個歷史關頭，這已經不單是對香港人的考驗，正同當年蛇口以及眾多內地改革一樣，也端視着港府以及中央的智慧、自信與勇氣。她堅信，一個自由開放的香港，不只是七百萬香港市民要守護的，亦是最符合國家和整體人民的利益。