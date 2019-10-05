【禁蒙面法】林鄭電視講話　譴責示威者惡意破壞　港度過黑暗一夜

反修例風波愈演愈烈，行政長官林鄭月娥昨日(4日)宣佈通過《緊急法》訂立《禁止蒙面規例》，今日(5日)開始生效。行政長官林鄭月娥今日下午二時三十五分發表電視講話，譴責示威者惡意破壞鐵路、政府建築物及商舖等，令香港昨晚度過黑暗一夜。

《禁止蒙面規例》今日開始生效。(資料圖片/高仲明攝)

林鄭甫開始講話，指全港各區昨晚(5日)發生了極為恐怖的暴力事件，蒙面暴徒極端的行為令人震驚，他們肆意破壞的程度前所未見，簡直令人髮指。這些暴徒廣泛攻擊香港的鐵路系統，包括車站車廂，以及路軌，他們都是以破壞建政府的建築物，以及選定的目標商店，惡意攻擊一些不同立場的市民，並繼續以警務人員作為攻擊目標。

林鄭表示，昨晚有便衣警員遭多名暴徒圍毆及投擲汽油彈，令其生命安全受威脅，並指該警員是別無選擇下自衛開槍，擊中一名在場人士。林鄭稱，這止極端暴力的情況，說明香港的公眾安全已經受到危害，亦是港府昨日引用緊急法訂立禁蒙面法的堅實理據。

她提到有人向法庭申請臨時禁制令但遭拒絕，並引述判詞，指香港正處於嚴峻情況，政府的計劃是以結束暴力為目的，雖然不能保證結果，但引用緊急法與結束暴力的目的相關。



林鄭發表電視講話，譴責示威者惡意破壞鐵路、政府建築物等。(政府新聞處)

林鄭表示，引用緊急法獲40位建制派議員支持，亦有商會、媒體、家長教師會及社會團體認同。對於非建制派的指控，如繞過立法會立法等，林鄭稱這都不是事實，亦沒有根據，強調政府是根據現行法例賦予的權力，採取適當行動。

她促請外國官員及議員認清示威本質，並認為香港現時面對前所未有的衝擊，需要採取果斷的法律手段遏止暴力，回復社會安寧。她補充，示威者近日的破壞行為影響市民出行、返工，許多商場、商舖關閉亦為市民帶來不便。

她形容，「暴徒的極端行為，令香港昨晚到過了非常黑暗的一夜」，香港社會陷於「半癱瘓」，重申政府會以最大決心遏止暴力，不容少數暴徒破壞，呼籲市民支持政府依法制暴，以堅定意志與暴徒「割席」。



銅鑼灣有食肆直播林鄭電視講話。(廖雁雄攝)

行政長官林鄭月娥即將發表電視講話。(資料圖片/李澤彤攝)

《禁止蒙面規例》今日開始生效，有網民發起今日到十八區各大商場「和你Shop 2.0」，惟多間目標商場早已宣布今日暫停營業。另外，亦有網民發起 「提早慶祝萬聖節」蒙面散步，下午3時由尖沙咀梳士巴利花園出發。