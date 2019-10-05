【禁蒙面法】港鐵未定周日恢復行車　點名觀塘站「重傷」

反逃犯條例爭議愈演愈烈，政府昨日宣布推行《禁止蒙面規例》，觸發大規模示威破壞，港鐵昨晚10時半宣布全線停駛，除了機場快線及港鐵巴士今日下午恢復行駛外，其他重鐵路線及輕鐵全日停駛。 至於明日（6日）服務安排，港鐵表示仍在進行評估，有進一步消息會盡快公布。但指出部分車站損毀很嚴重，如觀塘站，需要較長時間去評估及復修。更多觀塘站「災後」相片流出，可見站內的票務處燒至燻黑，儀器都燒毀。

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港鐵今日關閉全部車站，《香港01》取得觀塘站受破壞及縱火後相片，站內滿目瘡痍，原本白色為主的設計，都被燻黑。票務處燒至面目全非，電腦及一切物品，都被燒至無法辨認。據悉，港鐵需待警方搜證後，才可進行翻新。

示威者於沙田站內塗鴉。（梁煥敏攝）

港鐵今日下午3時許宣布，多個港鐵車站早前遭受嚴重破壞，港鐵正努力修復。同時，經與警方及相關政府部門進行風險評估後，港鐵下午2時半起僅恢復機場快線香港站至機場站來回方向服務，以及下午4時起恢復港鐵巴士有限度服務，其他鐵路線包括輕鐵暫停全日服務。

車長曾收指令 可下午2時半恢復行車

據了解，多條鐵路線的車長均表示，曾準備試行車工作，包括檢查列車是否正常、列車試運行以及路軌情況。同時試行車完畢後更引述有車隊副經理指，將準備下午2時半陸續恢復通車，但其後突接獲不需行車，惟沒有解釋原因。

消息人士透露，港鐵高層原本以恢復行車為目標，惟最終能否通車存多個變數，當中亦需與政府部門及警方商討，相信政府是最終決策者。

輕鐵元朗站有列車今日下午再度被塗鴉。（讀者提供）

輕鐵元朗站列車再度被人塗鴉

香港鐵路工會聯合會副主席譚建釗表示，今日下午2時許輕鐵元朗站列車再度被人噴漆塗鴉，相信港鐵希望確保行車及設備安全，並得悉今日再度有大型公眾活動進行，擔憂事情再度惡化作出有關決定。

而荃葵青區議員兼港鐵資深車長梁志成則指，昨晚的確是最嚴重的一次破壞，大量車站設施被焚燒及破損，即使路軌運作正常，車站設施亦不能作出相應配合。他續指，倘今日下午恢復全線行車，惟開通不久又再被破壞、或要實施飛站及封站等安排，倒不如爭取時間維修車站設施。