【禁蒙面法】機鐵恢復行駛　防暴警察香港站戒備　乘搭須出示機票

反修例風波未有平息,行政長官林鄭月娥昨日(4日)宣佈訂立《禁止蒙面規例》;昨晚各區均有示威肆意破壞,港鐵約10時半宣布全線暫停服務,今早未能恢復。 港鐵下午公布機場快線於2時半恢復行車,惟只行駛香港站至機場站兩站。下午約3時,香港站內亦有十多名防暴警員到場戒備。而乘客乘搭機場快線,亦需出示有效機票、登機證等文件。 有在港工作逾十年、打算經機鐵前往機場的一名菲律賓人指,對香港連月紛亂感到難過,但有信心政府能解決問題。

下午3時,十多名防暴警員到香港站戒備。(侯彩琳攝)

職員:前往接機不能乘搭機鐵

港鐵宣佈,機場快線自下午2時30分恢復運作,只行駛香港站至機場站兩站。部分航空公司於下午約4時,恢復提供預辦登機服務。

下午3時,香港站有多名職員把守。港鐵職員以圍欄開設通道,指示乘客乘搭機場快線。惟乘客需出示有效機票、登機證、護照等文件,才可乘搭機鐵。港鐵職員指,機場職員可出示證件乘搭機鐵,而前往接機則需要使用其他交通工具前往機場。下午約4時,有不少旅客到香港站乘搭機場快線前往機場,秩序大致良好。另外,在香港站內,亦有十多名防暴警員帶備盾牌到場戒備;警員在機場快線香港站多個出入口把守,香港站外亦停泊5輛警車。

+ 3 + 2

菲律賓乘客:對紛亂感到難過

在港工作逾十年的菲律賓人Cely指,到香港站打算經機鐵前往機場,再搭飛機前往菲律賓。她滿意港鐵的安排,又指可接受防暴警員以安全為由到場戒備。她又指,示威者表達訴求並沒有錯,但破壞公物則不應該。見證連月紛亂,她指,對此感到很差,亦感到難過(I feel really bad , really sorry for Hong Kong),不過仍有信心政府能解決問題。

港人蔡先生到香港站往機場飛往內地。對於港鐵安排,他說:「冇話滿唔滿意,起碼機場冇封到。」 蔡先生又指,有防暴警員到場「保護去機場呢條線,可以接受」,又指感覺香港局勢「一定會」越來越差。