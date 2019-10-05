【禁蒙面法】示威者快閃破壞工聯會荃灣議辦　葛兆源：使唔使呀？

《禁蒙面法》實施首日，有市民響應網上號召於各區集結，就反對新例進行示威。示威活動至晚上仍未停止，9時許，約20名示威者「快閃」荃灣，一分鐘「極速」破壞工聯會荃灣區區議員葛兆源的辦事處，打破大門玻璃，並推倒辦事處內桌椅、雜物。

晚上9時許，約20名戴口罩的黑衣人士突作出「快閃」行動，現身工聯會區議員葛兆源位於福來邨的辦事處，以工具打破正門玻璃，並開啟後方木門，隨後有約十位黑衣人入內進行破壞。期間，辦事處內不時傳出玻璃碎裂聲及有撞擊聲，辦事處外的黑衣人士亦不斷提醒要「開遮」，以傘陣遮擋室內情況。整個過程歷時約一分鐘，有黑衣人士籲「出嚟啦」、「走啦」、「散啦」，有關人等全數散去。辦事處被破壞後，記者到場視察，發現雜物散落一地，部分桌椅亦被推倒。

工聯會區議員葛兆源的辦事處晚上被約20名黑衣人破壞。(余睿菁攝)

葛兆源約9時半到場了解，他指自己收到朋友通知、破壞的片段，才得知辦事處被破壞，趕到時涉事人士已全數離去，而他亦已就事件報警，待警察到場搜證。他指，辦事處內有影印機、電話、電腦屏幕被破壞，暫未詳細點算損失。

葛兆源約9時半到場了解，指譴責暴力行為，稱有甚麼事都可和他溝通，反問「使唔使破壞呀？」(余睿菁攝)

對於示威者的破壞辦事處的行為，葛兆源予以譴責，認為「唔需要咁暴力」，亦坦言「冇諗過今日咁猖狂」。「我辦事處長時間開門，電話長開，有咩就同我講，使唔使破壞呀？」他又指，福來邨向來平靜，少有紛爭發生，但早前曾發現信箱內被放入溪錢：「可能同市民對社會事件的意見有關，但冇諗過去到破壞咁激進。」問及辦事處被破壞會否和工聯會支持修訂《逃犯條例》有關，他表示不肯定，指香港人有不同意見，可透過議員、政府轉達：「唔使搞極端暴力行為。」