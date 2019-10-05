【禁蒙面法】外媒報道香港立法　示威情況與法律問題成焦點

香港特首林鄭月娥10月4日宣布引用《緊急情況規例條例》訂立《禁止蒙面規例》，並於午夜生效。《香港01》整合部分外國媒體的相關報道，供讀者一覽，不少媒體關注香港示威出現的暴力情況再升級，財經媒體《華爾街日報》則指，香港地產發展商或成為這場政治風暴中的輸家。

《衛報》：禁蒙面法難以阻止人群

英國《衛報》報道指，在港府公布禁蒙面法的記者會後，示威者開始在兩個港鐵站，以及被視為親中的商店縱火。報道提到，鑑於示威者已經數次無視政府禁令，出席非法的示威和遊行，因此實施禁蒙面法似乎無法阻止人群。報道又提到有關《緊急法》法律問題，指這賦予特首擁有幾乎無限的權力，又指有法律學者認為，特區政府可能面臨法律挑戰。

禁蒙面法：在特區政府公布推行禁蒙面法後，中環大批市民戴上口罩遊行（路透社）

《海峽時報》：示威升至狂熱地步

新加坡《海峽時報》報道指，香港數月來憤怒的示威在10月4日後，到達了狂熱的地步（fever pitch），指數千名戴上面罩的示威者橫掃這個城市。示威過後，港鐵宣布停駛，數十間商場和超級市場也關閉。

報道提到示威者針對親中商店，中國銀行、建設銀行和中旅社等遭受破壞，其他商店例如星巴克咖啡店（Starbucks）也損毀。

禁蒙面法：示威者在港鐵銅鑼灣站外燃燒雜物（路透社）

俄羅斯RT：暴力升級

俄羅斯媒體RT則報道了一名休班警察遭圍毆，以及一名摩根大通員工高呼「我們都是中國人」後被襲擊的情況。報道指有無數片段顯示蒙面的示威者破壞公共設施、縱火，以及襲擊圍觀者和警員。

報道又提到10月1日警方在荃灣開槍的事件，指當時有蒙面暴徒包圍及攻擊一名防暴警察，然後有警員還擊，並在近距離槍傷一名18歲學生的胸部。報道指，連月示威本來是圍繞住已經遭廢除的《逃犯條例》，而在最近數周的示威變得愈來愈廣泛，暴力升級而且帶有反對中國的情緒。

禁蒙面法：10月4日香港有大批示威者蒙面上街（美聯社）

《華爾街日報》：地產發展商或成輸家

《華爾街日報》報道指，香港地產發展商或成為這場政治風暴中的輸家，並指香港近月的示威將他們迫至牆角。報道指，對北京而言，將香港這場困局歸咎於長期住屋負擔問題是個方便的選擇，故此發展商很容易成為被針對的目標。

文章提到，親北京的民建聯向政府提出引用《收回土地條例》強制收購發展商持有的農地，以興建公共房屋。報道指，雖然徵用土地不一定對發展商帶來壞處，但指出「魔鬼在細節」，發展商可能會發現其異乎尋常的特權地位受到威脅。

10月4日政府訂立禁蒙面法，各區都有大批人士聚集反對立法。旺角有人樹立新民主女神像（曾梓洋攝）

德國之聲：緊張局勢真的在加劇

德國之聲（DW）報道指，在禁蒙面法宣布實施後有數千名示威者上街，並引述該媒體的記者皮靈（Charlotte Chelsom-Pill）指，「香港的緊張局勢真的在加劇」。報道提到，許多上街的示威者「在蒙面禁令限期馬上來到前」仍然戴上面罩。

法新社：港鐵遭「洗劫」

法新社報道指，香港多處爆發衝突，蔓延至連月示威中鮮有受到破壞的「市郊」地區如將軍澳。文中提到港鐵遭受破壞，指站口被噴上「黨鐵」的塗鴉，稱示威者將站內長約200米圍欄上的玻璃通通打碎，形容港鐵受到洗劫。

（綜合報道）