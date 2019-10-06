【10.6市況】KFC、惠康、7-11、百佳7時關門　新城市廣場6時停業

《禁蒙面法》於昨日（5日）凌晨開始實施，自消息公布後，全港各處均有示威者上街反對立法；繼昨日全港有最少20多個商場宣布暫停營業後，今日（6日）亦最少有7個大型商場暫停營業，當中5個為港鐵商場。 另外，雖然今日沙田舉行賽馬日，但馬會亦宣布，為保障顧客及員工的安全，全港47個投注站暫停服務，其餘場外投注處將提早於下午6時暫停服務。 而康文署亦表示，由於多區可能出現特殊情況，轄下一些文康設施將因應情況陸續在下午1時起提早關閉，以確保場地使用者的安全。

KFC部份分店將於下午5時起暫停營業。(KFC fb專頁截圖)

【16:45】連鎖快餐店KFC表示，尖沙嘴、黃大仙、銅鑼灣及灣仔區分店將於下午5時暫停營業，其他地區分店將視乎各區交通情況，於晚上7時或9時起暫停營業；至於外賣送遞，將於下午6時截單。

【16:40】沙田新城市指，因應可能出現的大型公眾活動，為保障顧客、職員及租戶的安全，新城市廣場於10月6日下午6時暫停營業。

【15:40】連鎖便利店7-Eleven表示考慮各區交通情況，為確保顧客和店舖團隊的安全，決定於下午7時關閉 7-Eleven 店舖。

【15:27】連鎖超市惠康表示，考慮各區交通情況，為確保顧客和店舖團隊的安全，決定於下午7時關閉惠康店舖。

馬會47個投注站暫停服務

馬會表示，因應最新的情況，以及保障顧客及員工的安全，今天(10月6日)以下場外投注處今天暫停服務：

至於其餘場外投注處，將提早於下午6時暫停服務；電話投注及顧客服務熱線接線生服務則維持正常。馬會表示，會密切留意最新情況，以決定是否需要暫時關閉其他場外投注處。

(百佳超級市場FB專頁截圖)

大部份百佳超市營業至晚上7時

至於昨日(5日)未有營業的百佳超級市場表示，因應交通情况安排，今天(10月6 日)大部份店舖照常營業至晚上7時；惟因青衣城、灣仔集成中心、淘大分店所處商場暫停營業，所以分店亦暫停。

惠康：除位於已關閉商場分店 其餘如常運作

至於昨日提早於下午5時結束營業的惠康超級市場則表示，除非分店位於已關閉的商場而需暫停營業外，絕大部分分店如常運作，未有提早關門的決定。

一田百貨則表示，除屯門店外，今天(10月6日)一田百貨及超市照常營業。

(一田fb專頁截圖)

海洋公園於今日(10月6日)正常運作，惟港鐵服務結束後，園方會安排穿梭巴接送遊人。（資料圖片）

海洋公園正常運作 惟港鐵服務停止後會安排穿梭巴士

海洋公園表示，今天將正常運作，晚上的哈囉喂企業包場活動亦會如常開放，惟鑑於今日港鐵服務提早於晚上9時結束，公園將由晚上8時至午夜12時，為遊客提供免費穿梭巴士服務至港島區的交通便利位置，並於晚上11時30分及11時45分安排由公園至佐敦道之穿梭巴士班次；如有任何查詢，可留意海洋公園官網、流動電話程式以及致電 (852) 3923 2323。

康文署部份設施提早關閉

康樂及文化事務署表示，由於多區可能出現特殊情況，轄下一些文康設施將因應情況陸續在下午1時起提早關閉，以確保場地使用者的安全。

全港最少有7個大型商場繼續暫停營業

另外，全港最少有7個大型商場會繼續暫停營業，當中五個為港鐵商場；透過Facebook 專頁表示會繼續停業的包括：銅鑼灣世貿中心、淘大商場，以及港鐵旗下青衣站青衣城、九龍灣站德福廣場、九龍站圓方、將軍澳站PopCorn及荃灣站綠楊坊；而又一城亦表示，今日下午二點起，暫停營業。

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西九文化區戲曲中心及自由空間今、明兩日（10月6日、10月7日）的節目時間有以下特別調動。(資料圖片)

此外，西九文化區管理局亦宣布，因應最新交通情況，西九文化區戲曲中心及自由空間今、明兩日（10月6日、10月7日）的節目時間有特別調動，持票觀眾如未能依時出席，可保留門票。有關的退票安排詳情，稍後將於西九文化區網站 www.westkowloon.hk 公布