【禁蒙面法】港鐵48車站仍關閉　過海靠中環站　將軍澳區「全癱」

政府周四（4日）宣佈實施《禁蒙面法》，多區引發示威，部份港鐵車站被破壞，港鐵於事件翌日(5日)全線暫停。 港鐵今早(6日)5時公佈，恢復45個車站服務，48個車站仍關閉，其中馬鞍山線和迪士尼全線暫停；而由於將軍澳綫只剩三站開放，變相將軍澳區內鐵路服務「全癱」。 另外，由於金鐘站關閉，除了過海乘客須用中環站轉綫外，南港島綫居民亦失去唯一轉車機會；而「大西北」亦只停錦上路、朗屏及兆康站。

港鐵今早5時公佈，今日恢復45個車站服務，共48個車站仍然關閉。（01製圖）

轉觀塘綫、荃灣綫線要用油麻地站

觀塘綫共17站，惟只餘油塘、藍田、彩虹、鑽石山、九龍塘、石硤尾、油麻地、何文田、黃埔開放，一共關閉8個車站；至於荃灣綫，亦只得荔景、美乎、荔枝角、油麻地、葵興開放，共關閉10個車站。

值得留意是，太子站及旺角站是平日觀塘綫、荃灣綫的重要轉車站，由於兩站均已關閉，即乘客轉車時必須使用油麻地站。

過海靠中環站 九龍塘站不能轉馬鞍山綫

至於港島綫亦關閉7站，包括金鐘站。換言之，若乘客要過海，必須使用中環站作轉車站，但乘客須上落一層，才能到港島線轉綫。

九龍塘站及美孚重開，即觀塘綫及東鐵綫的乘客，仍可靠九龍塘站轉車，但由於馬鞍山線全停，故乘客不能再使用九龍塘站轉馬鞍山綫；而西鐵綫，乘客仍能使用美孚站轉乘。

旺角站仍然暫停開放。（賴南秋攝）

「大西北」只停三站

雖然東鐵和西鐵乘客，仍可於紅磡站轉車。不過，西鐵尖東、荃灣西、元朗、天水圍及屯門站關閉，故「大西北」只停錦上路、朗屏及兆康站。

將軍澳區內鐵路站「全癱」

將軍澳綫只剩下油塘、北角、鰂魚涌站運作，其餘五個站全部關閉，變相將軍澳區（調景嶺、將軍澳、坑口、寶琳及康城站）內鐵路服務「全癱」。居民若要離開將軍澳區，必須乘坐其他交通工具，例如巴士等。

南港島綫無法轉車

至於南港島綫，由於唯一的轉車站金鐘站已關閉，變相沿線居民難以出入其他港島站或市區。若要使用港鐵，只能在南港島綫站出入。

關閉車站一覽

荃灣綫：

列車服務維持6 分鐘一班

金鐘、尖沙咀、佐敦、旺角、太子、深水埗、長沙灣、葵芳、大窩口及荃灣站暫時關閉

觀塘綫：

列車服務維持6分鐘一班

旺角、太子、樂富、黃大仙、九龍灣、牛頭角、觀塘及調景嶺站暫時關閉

港島綫：

列車服務維持6分鐘一班

西營盤、上環、金鐘、灣仔、銅鑼灣、天后及炮台山站暫時關閉

南港島綫：

列車服務維持6分鐘一班

金鐘站暫時關閉

將軍澳綫：

列車服務維持6分鐘一班

調景嶺、將軍澳、坑口、寶琳及康城站站暫時關閉

東涌綫：

列車服務維持6分鐘一班

欣澳及東涌站暫時關閉；

迪士尼綫：

列車服務暫停

東鐵綫：

列車服務維持6分鐘一班

大圍、沙田、大埔墟、粉嶺及上水站暫時關閉；

西鐵綫：

列車服務維持6分鐘一班

尖東、荃灣西、元朗、天水圍及屯門站暫時關閉

馬鞍山綫：

全線列車服務暫停

機場快線

- 由頭班車起，來回香港站、九龍站、青衣站及機場站服務，不停博覽館站。

- 下午1時起至尾班車，提供香港站至機場站來回服務，不停九龍站、青衣站及博覽館站。

- 九龍站市區預辦登機手續全日暫停，香港站市區預辦登機手續服務正常。

輕鐵路綫

- 705, 751, 614, 615暫停

-其他輕鐵路綫將維持15-20分鐘一班。