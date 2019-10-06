【禁蒙面法】百佳惠康重開主婦趕買餸　員工：未知會否提早關門

反修例風波持續，《禁蒙面法》周六（5日）起生效，多區出現示威活動，全港有最少7個大型商場及零售連鎖店宣布暫停營業，包括超級市場。記者今（6日）走訪所見，百佳及惠康已重開，不少家庭主婦及老人家趕買餸及日用品。

百佳及惠康已重開，不少家庭主婦及老人家趕買餸及日用品。（陳淑霞攝）

記者今日走訪大圍區超級市場，百佳及惠康均有營業，有百佳店員透露，超市今早如常於上午8時開門，但稍後會否提早關閉，則暫時未收到消息。惠康員工同樣表示，暫時未知悉提早關門，昨日則於中午時分接獲通知。

黎太表示，昨日前來惠康入貨時，由於關門在即，大排長龍，部份貨品亦遭清空，今早遂提早出門買餸。(陳淑霞攝)

主婦黎太昨日未能成功購物 今早提早出門買餸

主婦黎太表示，昨日前來惠康入貨時，由於關門在即，大排長龍，部份貨品亦遭清空，今早遂提早出門買餸。她又表示，睇新聞時得悉連日來市面或較為混亂，及交通不便，買餸後將會盡快返家，與家人留在家中。

譚太一家今早亦專程提早出門「補給」，主攻購麵包及雞蛋，因昨天全數售罄，「今日都會買定幾日糧。」

超市內未見人頭湧湧，但收銀處亦稍見人龍，結帳平均需等待十分鐘，有街坊指與平日情況相若。至於貨源方面，大圍區超市大部分糧食、鮮肉類仍見充足，惟部分杯麵已見貨架清空，明顯較缺貨。

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葵芳惠康貨架被搶購一空

此外，記者亦到葵芳區一帶的超市觀察，經昨日的搶購一番後，惠康部分貨品明顯比百佳少，當中以米、即食麵、肉類、雞蛋最為明顯，而麵包、蛋糕更是被搶購一空。

街坊王先生指，自己習慣於街市買菜，所以並未對他造成太大影響。他指，昨日原打算到惠康購物，但大部分貨架已被清空，遂走到鄰近的百佳。惟其批評，在上周五政府宣布立《禁蒙面法》後，大部分商鋪如萬寧、屈臣氏提早關閉，即使有需要買藥亦買不了，「依家係打八號風球定戒嚴？」