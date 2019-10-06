【禁蒙面法】張建宗：禁蒙面法是困難但必須決定　無其他及時方案

特首林鄭月娥日前宣布引用《緊急情况規例條例》訂立《禁止蒙面規例》，引起多區示威抗議。政務司司長張建宗今日（6日）發表以「珍惜香港 停止暴力」為題的網誌，重申考慮到目前危害公共安全的迫切情況，除了根據《緊急法》制訂《禁蒙面法》外，並無其他及時的方案，認為這是一個困難但必須的決定。他又認為，作為有承擔的政府，不能對情況坐視不理。

張建宗重申，除了根據《緊急法》制訂《禁蒙面法》外，並無其他及時的方案，認為這是一個困難但必須的決定。（張建宗網誌圖片）

政府決心盡一切努力止暴制亂

張建宗指出，在進行暴力破壞和攻擊時，激進示威者幾乎全部蒙面，意圖隱藏身分，以便能逃避警方的偵查，進行非法行為而逍遙法外，故政府決心盡一切努力，止暴制亂，盡快恢復社會秩序，警隊會繼續竭力嚴正果斷執法。

他強調，政府訂定《禁蒙面法》是基於社會上出現危害公安的情況，而絕對不是香港已進入緊急狀態；又重申《禁蒙面法》無損市民的言論自由與和平集會的自由，解釋指市民在不使用蒙面用品情況下，依然可自由參與合法、和平的公眾活動。

張指，《禁蒙面法》是一項附屬法例，會由立法會以「先訂立後審議」的方式審議，政府已按立法會程序向立法會就《禁蒙面法》提供文件，待立法會在10月16日復會進行審議，絕不存在政府繞過立法會立法的説法。

他又表示，政府充分明白在遏止暴力行為，恢復社會秩序之外，亦必須繼續與市民真誠溝通，加強政策方面的工作，以解決深層次的社會問題。張建宗指行政長官將於本月16日發表《施政報告》，他期望立法會工作可順利展開，讓政府可推動及落實措施；又呼籲政黨和議員等公開反對暴力，讓區議會選舉能在和平的環境下順利舉行。