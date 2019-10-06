【禁蒙面法】葉劉引述張宇人：2000食肆將結業 　勸區選前停暴力

特首林鄭月娥於本月4日宣佈，引用《緊急情况規例條例》（緊急法）訂立《禁止蒙面規例》，翌日（5日）正式生效。當晚全港各區出現示威和破壞情况，期間元朗有警員開槍及被打，一名14歲少年大腿中槍。新民黨主席、行政會議成員兼立法會議員葉劉淑儀今（6日）接受無綫新聞節目《講清講楚》訪問時指，相比外國做法，本港市民若拒絕警察要求除口罩，最高只囚6個月及罰款1萬元，刑罰已屬「很輕」。 她又表示，警方提出要求訂立禁蒙面法，賦予警員相關權利，政府亦預料短期內示威情緒有反彈，但長遠而言對止暴製亂有幫助，「我的同事（自由黨主席、飲食界立法會議員）張宇人指，（暴力行為）再這樣下去，將有2,000間食肆結業。」對於區議會選舉或被押後，她亦解讀政府暗示示威者，須於11月24日前「收手」，否則影響區選進度，對政制帶來重大衝擊。

葉劉淑儀認為，相比於加拿大的禁蒙面法刑罰，本港法例的刑罰相對較輕。（資料圖片 / 張浩維攝）

林鄭月娥前日（4日）宣佈，決定引用自「六七暴動」後未用過的緊急法，訂立禁蒙面法，不論合法或非法的遊行集會均禁止蒙面，違例者最高可囚1年，及罰款2.5萬元。葉劉淑儀表示，政府已預料到規例實施後，示威情緒會有反彈，「有示威者覺得被針對，情緒高漲，做出更激烈行為。但昨日（5日）警方也沒有刻意拘捕（戴口罩）示威者，長遠對警方止暴製亂有幫助，是短期才有混亂。」

十一國慶日多區激烈行為 成立法導火線

她透露，十一國慶當日，本港多區爆發激烈暴力行為，更有侮辱國家的行動及口號，成為立法導火線，「不存在北京施加壓力，因為港人治港，（中央）相信港府可用立法、執法平息風氣原因戴口罩，甚至職業，好似在海洋公園、迪士尼表演，即將來臨的萬聖節，好多年輕人會扮蜘蛛俠，這些都是合理辯解，警方沒有理由要求別人除口罩。」

政府宣布引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》後，當晚有大批市民上街抗議。（資料圖片 / 李澤彤攝）

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警民關係差修補有難度

不過，葉劉淑儀認為，相比於加拿大通過的禁蒙面法，禁止示威者在參與暴動或非法集結時蒙面，違例者最高可判10年監禁，本港的刑罰屬「很輕」，「我們（的刑罰）是合符比例，警方波。」她續指，因近月的暴力示威升級，警方提出增加權利執法，以足夠支援及資源恢復社會安寧，但她認同需給予前線警員清晰指引，「因為規例有給予市民合理辯解，如宗教、有病、空有合理懷疑才作要求，等於查身份證。雖然執法不容易，但是普通法精神，讓執法部門不能任意執法，但要給他們需要的更多權利。」至於警民關係逐漸變差，她認同需要長時間修補，及有難度。

她又引述張宇人說法，若社會未能恢復穩定及暴力升級，將有2,000間食肆結業，中小型旅行社亦受影響。對於外界擔心運用緊急法後，將可延長拘留時間、封殺網站等。葉劉淑儀則認為，多個網站設於國外，封殺並不可行，「會引起（社會）大震盪，不值得做。」

至於宵禁問題，她表示《公安條例》有相關規定，可限制某地區某時段的宵禁狀況，惟目前屬全港各區有遊行示威，難以執行，「要考慮是否切實可行，宵禁是做不到。」

若區選無法進行 對政制衝擊大

對於有傳押後區選，政府亦指已預留12月1日作後備投票日。葉劉淑儀表示，若區選最終無法進行，代表今屆區議員任期屆滿後，明年1月1日則沒有區議員處理地區事務，對政制有好大衝擊。她又解畫政府說法，「即係叫大家11月24日前好收手。因為大家（候選人及選民）驚被投擲汽油彈，見到黑衣人就不敢出來投票，選舉期間感到威脅，示威者應該考慮，這是大家的損失。」