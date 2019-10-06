【禁蒙面法】泛民議員求暫緩法例　郭榮鏗：此案是極權與法治對決

政府引用緊急法訂立的《禁蒙面法》昨日正式生效，24名民主派立法會議員卻認為特首繞過立法會訂立法則，有違憲之嫌，昨提出司法覆核，並再次向法庭申請禁制令，希望能暫緩法例，至立法會可審議為止。高等法院今（6日）緊急開庭，處理臨時禁制令事宜，多名立法會議員亦有到庭，郭榮鏗在庭外形容，是次申請是極權與法治的對決。

郭榮鏗進庭前形容，這次申請是極權與法治的對決。(張浩維攝)

郭：這是最重要的憲制案件

這次申請禁制令由24名泛民議員發起，今早范國威、張超雄、梁耀忠、譚文豪、毛孟靜、郭榮鏗、莫乃光、梁繼昌及黃碧雲等9人亦有到庭旁聽，並在開庭前會見傳媒。

郭榮鏗形容案件是香港有史以來最重要的憲制案件，亦是「極權與法治」的對決，他質疑行政機構是否可以繞過立法會，採取「我話係法律就係法律」的做法。毛孟靜亦指是次或是港人憲制鬥爭的最後一役。

求暫緩法例至立法會可審議為止

泛民議員今次提出的申請，主要是針對特首引用緊急法，繞過立法會訂立《禁蒙面法》，並在宣布後數小時內生效。泛民議員認為，立法會才是《基本法》下，唯一合法合憲的立法機構，認為緊急法令特首有權作出侵害權利的法則，本身已有違憲之嫌，令特首權力太大，亦有違三權分立，互相牽制的作用，認為該法屬違憲，應屬無效，故提出司法覆核，並要求法庭頒令，暫緩法例至立法會可以開會審議為止。

泛民議員今由資深大律師李志喜代表，政府代表則為資深大律師余若海。