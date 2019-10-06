「積金易」2022年分階段啟動　或能連接「轉數快」處理交易

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政府早年建議積金局負責設計及構建「積金易」平台。積金局主席黃友嘉今日（6日）在網誌中表示，「積金易」平台或能連接如「轉數快」該類接通香港所有銀行的即時轉帳系統，以處理強積金供款和交易。同時，計劃成員只須用一個強積金用戶登入平台，便能一站式管理強積金。

黃友嘉說，「積金易」平台已進入關鍵階段，預計今年年底會進行招標程序，並於明年下半年批出標書，目標於2022年起分階段啟動平台。

「積金易」預計今年年底會進行招標程序，並於明年下半年批出標書，目標於2022年起分階段啟動平台。（資料圖片）

「積金易」平台或能連接「轉數快」處理供款

黃又嘉指出，強積金業界每年處理最少3,000萬項交易程序，當中有六成半仍採用紙張往來或以支票處理，相信中小企僱主將來可掌握「積金易」平台的運作模式，如透過「積金易」平台連接如「轉數快」，該類接通香港所有銀行及支援24/7跨行即時轉帳的系統，以處理強積金供款和交易。

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用戶可一站式管理強積金

黃又指，在計劃成員方面，他們只須用一個強積金用戶名稱及密碼登入平台，便能一站式管理強積金。

此外，他又指，透過人工智能、聊天機械人等功能，計劃成員可隨時管理自己的強積金，並能審視及比較市場上逾400個基金產品，從中揀選心儀基金。

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