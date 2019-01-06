強積金收費高　黃友嘉：「積金易」未來廿年可望減省二百億行政費

強積金收費高常遭詬病，積金局主席黃友嘉今(6日)於網誌中提到，坊間將強積金收費與零售基金作比較的做法，有欠公允，呼籲公眾正確解讀強積金收費；他又指過去11年，平均基金開支比率已下調約27%至1.52%，半數強積金基金更屬低收費基金。 他又表明，積金局已多管齊下，推動基金收費下調，包括提升受託人管治水平、提高收費透明度，及加強市場競爭等，正積極開發中央電子平台「積金易」（eMPF)，倘能於5年內達至90%使用率，相信未來20年可節省多達225億至236億元的行政開支。

積金局主席黃友嘉。(資料圖片)

他指，營運強積金計劃需執行多項工序，當中涉及不少獨有的行政工作，全由受託人負責，包括為僱員開設強積金帳戶、處理僱主供款、根據僱員的投資指示處理供款及轉換基金、跟進僱主拖欠的供款或附加費、定期向規管機構呈交報告，以及審核和處理提取強積金申請等，亦需委任和監督保管人和投資經理，妥善保管計劃資產。他認為，相比零售基金，受託人要處理的金額一般較少且零碎，也增加了行政成本。



他提到，平均基金開支比率已於過去11年，下調約27%至1.52%。目前約一半的強積金基金屬於低收費基金。而「預設投資」兩個基金所收取的費用亦設有0.95%上限，另外，自「預設投資」相關法例於2016年5月通過以來，市場上已有136個基金（佔基金總數近兩成）減費，當中最高減幅達54.55%。

積極開發「積金易」冀可逐步減行政成本



他續指，正積極開發的中央電子平台「積金易」（eMPF），可望逐步減低行政及交易成本，根據顧問研究，若「積金易」在五年內能達至90%使用率，未來20年可節省多達225億至236億元的行政開支，相信可令廣大僱主和打工仔受惠。



他又提到，期望加強市場競爭，亦令收費進一步下降，將透過提升受託人管治水平、提高收費透明度等，以及加強公眾教育工作，冀可推動基金收費下調。