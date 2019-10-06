【逃犯條例】消息指中學需交罷課帶口罩人數 教局：不蒐個人資料

林鄭月娥宣布引用《緊急情況規例條例》訂立《禁止蒙面規例》，教育局上周四（3日）向全港學校發信，要求學校提醒學生及家長，除宗教或健康原因，校內外均不應佩戴口罩，且適用於教職員及校內工作人士。 消息指，教育局分區主任要求中學校長周二（8日）前向當局呈交資料，例如校內罷課學生、帶口罩學生的大約人數。教育局回應時未有否認，惟強調從來沒有亦不會蒐集個人資料。

網民今日發起反《禁蒙面法》遊行。（曾梓洋攝）

消息人士向《香港01》指，各中學校長周二（8日）早上11時前需主動向當局提供資料，當中包括：校內罷課的大約學生人數；學生因罷課／異常告假數目的大約人數；校內有否特別情況，如叫口號、靜坐、唱歌等以表達訴求；校內或校外有否人鏈活動，參加人數約有幾多人；帶口罩學生的大約人數。

消息人士又指，小學不需提供以上資料。

教育局回覆指，由新學年開始至今，教育局每日與學校聯絡，了解學校的情況，包括學生提出罷課的情況及有否其他特殊事件，以便按需要提供適切的支援。教育局強調，從來沒有亦不會蒐集個人資料。

↓↓↓教育局就《禁止蒙面規例》致全港學校信件↓↓↓

教育局早前向全港學校校監及校長發信，指《禁止蒙面規例》下，任何人身處受規管的公眾集會或公眾遊行，或非法集結（包括暴動）或未經批准的集結時，使用可能會隱藏身分的蒙面物品，即屬犯罪，而為免誤墮法網，教育局要求學校提醒學生，在外出時不要以任何方式遮蓋臉孔。