荔景站列車撞車擋　出事現場照片曝光　8人受傷、車長被調職

據了解，一列港鐵列車於今日（6日）傍晚近6時，於荔景站附近「衝燈」撞到車擋，至少6人受傷，乘客需疏散。 港鐵表示，荃灣線一列往美孚方向列車，於荔景站附近以慢速越過停車位置時觸及車擋，港鐵職員正在現場處理，荃灣線來回方向列車服務暫停。

列車撞到車擋，再撞向隧道牆壁。（讀者提供）

據了解，涉事觀塘綫列車在荔景站附近「衝燈」後撞到停車擋，有至少6人受傷。

港鐵暫未透露事故原因，僅表示，由於荃灣綫一列往美孚方向列車於荔景站附近以慢速越過停車位置時觸及車擋，港鐵職員正在現場處理，荃灣綫來回方向列車服務暫停。

有消息人士透露，涉事列車當時需由荔景下行月台經中間軌道前往美孚上行月台，車長獲青衣車務控制中心授權衝燈，但控制室未有調校好道岔，導致列車撞到車擋，即相片顯示的石屎牆壁。據了解，事發時駕駛室除了有車長之外，亦有另一人在駕駛室內。

根據列車車長與青衣車務控制中心的對話錄音，涉事乘客最終須沿路軌往荔景月台方向疏散離開。同時錄音亦強調，要安排職員在沿路的道岔位為乘客提供指示協助，以免他們走錯其他路軌釀成意外。

據指車上有孕婦不適，經緊急出口離開，有傷者被送往瑪嘉烈醫院治理。

港鐵回覆《香港01》指，經初步了解，今日下午約5點50分，當時荃灣綫受沿綫突發情況影響，只提供來往葵興、茘景和美孚的列車服務，正當車務控制中心安排暫停荃灣綫列車服務期間，荃灣綫一列列車離開荔景站後經特別路線往美孚站期間，未有在停車位置前按燈號停車，以時速約十公里的慢速越過該位置時觸碰到軌旁石屎躉。事件中列車車輪沒有偏離軌道。受事件影響，荃灣綫全綫列車服務即時停止。

港鐵職員接報後立即趕到現場協助乘客經路軌返回荔景站，轉乘東涌綫繼續行程。消防人員稍後亦到場協助。事件中有六名乘客及兩名職員報稱受傷，由車務控制中心召喚救護車送院接受治理。

車務控制中心稍後將安排列車返廠檢查，有關車長亦已被暫時調離駕駛職務，港鐵公司對事件十分關注，正就此展開調查，並已通報政府相關部門。