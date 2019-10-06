【禁蒙面法】港鐵今日重開　各條路線半癱　馬鞍山線全停

《禁止蒙面規例》昨日（5日）凌晨起生效，在前日（4日）下午全港開始爆發示威，激進示威者連環破壞港鐵車站，抛雜物入路軌，更縱火燒東鐵列車，港鐵當晚10時半宣布全線停駛。昨日除了機場快線下午恢復服務外，其他路線及輕鐵全日暫停。 港鐵今日（6日）凌晨公布，經過審視修復工作的複雜性，並與警方及相關政府部門進行風險評估後，港鐵盡量爭取今天（6日） 重開部分車站及路線，以恢復有限度列車服務。為了騰空更多時間讓車務及工程團隊繼續餘下修復工作，列車服務晚上會提早結束。 港鐵今早5時公布，今日重開大部分路線，但是只有45個車站恢復服務，另48個車站關閉，馬鞍山線和迪士尼繼續暫停；各線6分鐘一班，並會全線提早在晚上9時收車。

港府昨日（4日）定立禁蒙面法，翌日生效，明日有大批市民到港鐵多個車站作嚴重破壞。（資料圖片/盧翊銘攝）

荃灣線列車服務維持6 分鐘一班，金鐘、尖沙咀、佐敦、旺角、太子、深水埗、長沙灣、葵芳、大窩口及荃灣站暫時關閉； 觀塘線列車服務維持6分鐘一班，旺角、太子、樂富、黃大仙、九龍灣、牛頭角、觀塘及調景嶺站暫時關閉； 港島線列車服務維持6分鐘一班，西營盤、上環、金鐘、灣仔、銅鑼灣、天后及炮台山站暫時關閉； 南港島線列車服務維持6分鐘一班，金鐘站暫時關閉； 將軍澳線列車服務維持6分鐘一班，調景嶺、將軍澳、坑口、寶琳及康城站站暫時關閉； 東涌線列車服務維持6分鐘一班，欣澳及東涌站暫時關閉； 迪士尼線列車服務暫停； 東鐵線列車服務維持6分鐘一班，大圍、沙田、大埔墟、粉嶺及上水站暫時關閉； 西鐵線列車服務維持6分鐘一班，尖東、荃灣西、元朗、天水圍及屯門站暫時關閉； 馬鞍山線列車服務暫停。

【10月6日05:00更新】

港鐵今日重開，但可謂形同「半癱」。除了馬鞍山線居民仍未有列車服務外，東涌、將軍澳居民實際有等於無，東涌線欣澳及東涌兩站都關，即只行香港站至青衣站；將軍澳線於將軍澳區全部五個站亦關閉，即列車只行走油塘、鰂魚涌和北角三站。迪士尼線服務也暫停。

荃灣線及觀塘線也不理想，前者有10個車站關閉，後者則關閉八個車站，兩線的轉車站旺角及太子都關閉，乘客需於油麻地站轉車。

由於金鐘站仍要關閉，因此要轉乘荃灣線及港島線，需到中環轉車，港島線共有七個車站關閉。南港島線也不駛進金鐘。

東鐵線方面，有五個車站關閉，與觀塘線轉車站九龍塘重開；往羅湖或落馬洲乘客，必須最遲於太和站上車，因為粉嶺及上水兩站都關閉。

東鐵和西鐵乘客可於紅磡站轉車，不過西鐵有五個站關閉，在「大西北」只停錦上路、朗屏及兆康站。

+ 10 + 9 + 8

強烈譴責昨晚再有人破壞車站

港鐵表示，多個車站日前遭受嚴重破壞，現正努力修復，惟部分設施損毀程度較預期嚴重，個別車站昨晚再遭破壞，港鐵對相關暴力及破壞行為予以強烈譴責，計需要更長時間修復。

港鐵重申，確保乘客安全為首要任務，並有責任維護鐵路設施安全，因此必須在確定車站及沿線設施在絕對安全情況下服務乘客，才會重啟相關服務。

如再遭破壞 或延長暫停服務時間

港鐵會繼續因應實際情況和安全考慮，在恢復服務的車站實施客流管理措施，或作出車務調動，包括在未能預先通知的情況下，再次關閉車站和安排列車不停車站、關閉車站出入口等。

港鐵強調，假如車站再次遭受破壞，不排除進一步延長暫停服務的時間，影響翌日的列車服務。

+ 4 + 3 + 2

機場快線下午1時後不停九龍站青衣站

機場快線方面，由今日頭班車起，提供來回香港站、九龍站、青衣站及機場站服務，惟不停博覽館站；但由下午1時起至尾班車，則改為只停香港站及機場站，不停九龍站、青衣站及博覽館站。九龍站市區預辦登機手續全日暫停，香港站市區預辦登機手續服務正常。

港鐵稱，因應機管局及政府要求，下午1時起，機場快線香港站會實施人流管理安排，所有機場快線乘客需要經過車站地面層指定通道，才能前往月台層乘車，現場會有港鐵職員協助乘客。因應機場實施的保安要求，港鐵人員會協助機場保安及機管局人員於該處，協助乘客檢查是否持有有效機票或登機證等文件。有關安排屬自願性質。如有需要，警方亦會協助機場保安及機管局處理。