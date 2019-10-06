【禁蒙面法】傳引《緊急法》停市、凍結港人資產　政府：絕非事實

政府引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，新例10月5日0時生效，惟仍未能遏止示威浪潮，10月6日全港多處均有激烈衝突，網上更有傳言指，政府將進一步引用《緊急法》宣布下周二周三（8、9日）停市停工停學，並凍結港人資產。政府發言人在今晚（6日）澄清純屬謠言，絕非事實。

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政府於10月6日晚10點58分發稿，澄清有關「緊急法」謠傳。

有關社交媒體傳言指行政長官即將再根據「緊急法」（即《緊急情況規例條例》）宣布星期二及三停市，停工及停學；並且凍結香港人的資產，政府發言人今日（10月6日）澄清有關傳聞純屬謠言，絕非事實。發言人稱，政府考慮到目前公共安全受到廣泛危害的迫切情況，訂立《禁止蒙面規例》，以加強警隊執法和對意圖違法者產生阻嚇作用，遏止暴力，盡快讓香港社會回復平靜。這絕非隨意的做法，而是一個困難但必須的決定。



至於有關香港金融管理局（金管局）會訂立《提款法》限制市民每日提款金額的傳言，金管局今日已經發表聲明，強調絕無此事。該局並指香港銀行體系十分穩健，銀行有充足流動資金應付市民的需要。



發言人提醒市民要認清這些社交媒體謠傳的意圖，是製造恐慌，令香港社會陷入進一步混亂。