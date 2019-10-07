【10.7．市況】一田、惠康等連鎖店　陸續提早於5時起關門

行政長官林鄭月娥宣布引用《緊急法》訂立《禁止蒙面規例》，再度激起社會強烈反彈，本港各區連日來多次發生激烈衝突，有市民再於今日（7日）發起多區集會。馬會宣布為確保顧客及員工的安全，所有場外投注處今天將於下午6時停止服務。

【16:48】舒適堡宣布，全線健身瑜伽分店的營業時間至下午5時30分。

【16:31】香港崇光百貨宣布，崇光銅鑼灣店及尖沙咀店將於今日下午5時暫停營業。

IKEA宜家家居FB截圖。

【16:05】宜家家居表示，九龍灣分店已於下午2時半暫停服務。客戶支援中心、沙田、銅鑼灣、荃灣分店及提貨中心會於下午5點暫停營業。

KFC FB截圖。

【16:08】 連鎖快餐店KFC表示，油尖旺、中上環、銅鑼灣、灣仔區分店將於下午5時暫停營業，其他地區分店將視乎各區交通情況，於晚上7時或9時暫停營業。網上訂餐及電話訂餐服務將於下午6時截單。。

【16:00】 康文署宣布轄下油尖旺區和荃灣區一些文康設施已提早關閉，其他設施或會陸續提早關閉。

一田百貨在Facebook上宣布，全線分店將於下午5點提早休息。（網上截圖）

【15:21】一田百貨表示，因應交通情況，今天（10月7日）全線分店將於5:00pm 提早休息。

Pizze Hut HK FB截圖。

【13:09】 Pizza Hut HK 下午在Facebook上宣布，因應各區之交通現況、顧客及店舖團隊之安全，今天的所有網上訂餐及電話訂餐會於下午5時截單。請顧客提早安排外送速遞或外賣自取。

【13:22】MegaBox宣布， 於今日下午2時30分起暫停營業，往九龍灣港鐵站穿梭巴士服務將維持有限度服務。

(惠康fb專頁截圖)

【15:20】連鎖超市惠康超級市場表示，考慮各區交通情況，為確保顧客和店舖團隊的安全，決定於下午7時關閉店舖。

【14:09】千色匯表示，各店將於今晚6時提早休息。

香港賽馬會宣布考慮到最新的情況，並為確保顧客及員工的安全，所有場外投注處今天將於下午六時停止服務。馬會將密切留意最新情況，以決定是否需要暫時提早關閉部份場外投注處。

馬會於過去多天（4日至6日），同樣宣布因應社會情況而暫停場外投注站的服務。當中於周日賽馬日，馬會更於中午才突然宣布提早暫停服務。

另外，考評局宣布，受惡劣交通情況影響，原定今日（7日）下午4時15分至7時30分舉行的文憑考試丙類（其他語言）科目口試，將會取消。有關延期的安排將會稍後公布。

昨日（6日）亦最少有7個大型商場暫停營業，當中5個為港鐵商場。昨日停業的商場包括：銅鑼灣世貿中心、淘大商場，以及港鐵旗下青衣站青衣城、九龍灣站德福廣場、九龍站圓方、將軍澳站PopCorn及荃灣站綠楊坊。又一城則於昨日下午2點起暫停營業，沙田新城市則於下午6時暫停營業。